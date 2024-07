Famositicos no sueltan de la mano a Elena Correa en uno de los momentos más duros de su vida

Elena Correa comunicó este sábado la dura noticia de la muerte de su papá. (Instagram)

Elena Correa pasa por uno de los momentos más duros de su vida y los famositicos no le soltaron la mano a la guapa, en medio de su gran dolor por la muerte de su papito.

La exmiss Costa Rica comunicó este sábado, en un sentido mensaje que compartió en sus redes, que don Gustavo Correa falleció y al pie de su posteo muchos conocidos reaccionaron con palabras de aliento para ella.

Presentadores de televisión, modelos, imitadores, cantantes y periodistas le han enviado las condolencias a la miss Costa Rica 2017, quien estaba en Medellín, Colombia, cuando la noticia la sorprendió.

“Mucho amor desde mi corazón al tuyo”, reaccionó Sharon Segura ante la lamentable noticia que dio Elena a través de su Instagram.

“Mi pésame. Dios te dé mucha fortaleza y paz en tu corazón. Un abrazo”, le expresó la imitadora Katherinne González a Elena.

Elena Correa junto a su papá don Gustavo Correa el día de su boda con Carlos Rodríguez. (Instagram Elena Correa)

“Lo siento muchísimo, Ele. Mucha fortaleza”, fueron las palabras que le dedicó Brenda Muñoz, modelo y exaspirante a la corona del Miss Costa Rica, a Correa.

“Mi más sentido pésame Elenita. Mucha fortaleza y que Dios les dé la paz a vos y a tu familia”, escribió la expresentadora de televisión Cindy Villalta.

Los periodistas de canal 7 Susana Peña y Pablo Campos también se sumaron a las condolencias, así como la exdirectora del Miss Costa Rica y exjefa de Elena, Gabriela Alfaro.

Elena y su familia tenían tiempo luchando con la salud de don Gustavo, hasta que Dios lo llamó a su presencia este 27 de julio.

“Gracias papito por ser mi papá, por darme la alegría de verte recuperarte estos días y por darme la esperanza de llevarte a Costa Rica nuevamente, no sabes lo feliz que estaba de que podías vivir nuevamente conmigo para que desayunáramos juntos, para que me aconsejaras y me dieras tu bendición todas las noches”, escribió Elena al inicio del mensaje con el que confirmó la dura noticia.

