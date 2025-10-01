Famoso actor de Rápidos y Furiosos desapareció junto con sus perros luego de mortal ataque a mascota de un vecino

Los perros del actor fueron señalados como responsables de la muerte de la mascota de un vecino. (Facebook Tyrese Gibson/Facebook Tyrese Gibson)

La policía del estado de Georgia descubrió que el actor Tyrese Gibson, conocido por su papel en la saga ‘Rápidos y Furiosos’, y sus perros, desaparecieron luego de que los animales atacaran y mataran a la mascota de un vecino.

En un inicio, Gibson se mostró dispuesto a colaborar, pero ahora es señalado de obstaculizar la investigación. Su casa fue allanada bajo orden judicial, sin embargo, ni él ni los animales fueron encontrados.

Nicole Dwyer, capitana del Servicio de Animales del Condado de Fulton, explicó al medio TMZ que las autoridades desconocen el paradero de los perros de raza cane corso del actor y subrayó que su conducta entorpece el caso.

El actor de 'Rápidos y Furiosos' viajó a Dubái y permanecerá allí hasta noviembre. (Google free)

Viaje a Dubái complica el proceso

De acuerdo con la oficial, Gibson debía entregar a los animales el viernes pasado, pero no cumplió con la cita. Su defensa asegura que necesitaba “resolver primero sus propios problemas”.

La tensión aumentó cuando el propio actor anunció en sus redes sociales que viajaría a Dubái hasta noviembre para cuidar su salud mental, lo que impide a las autoridades localizarlo.

El ataque que desató la polémica

El incidente ocurrió el 18 de septiembre, cuando la mascota de un vecino salió de su casa y fue encontrada muerta tras un ataque de los cane corso de Gibson.

El dueño del animal aseguró que ya había advertido al actor sobre el peligro de dejarlos sueltos, y lo acusó de negligencia por la muerte de un “animal inocente”.

Los cane corso son perros de gran tamaño, que pueden llegar a pesar hasta 50 kilos y medir 70 centímetros, lo que incrementa la gravedad del caso.

Tyrese Gibson es investigado en Georgia tras la desaparición de sus perros cane corso. (Facebook Tyrese Gibson/Facebook Tyrese Gibson)

Declaración de Tyrese Gibson

A través de sus abogados, el actor emitió un comunicado en Instagram donde expresó: “El Sr. Tyrese Gibson desea presentar sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente. Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado orando constantemente por la familia, esperando que algún día encuentren en su corazón la forma de perdonarlo”.

En el mismo mensaje, aseguró que había tomado la decisión de buscar un nuevo hogar para sus perros, debido a intentos de invasión en su residencia.

“No tenía idea de que algún día despertaría en medio de esta pesadilla, y sé que la familia debe sentir lo mismo. Para ellos, por favor, sepan que mi corazón está roto por ustedes. Estoy rezando por su sanación y por su amado animal de compañía, que nunca mereció esto. Sigo comprometido a enfrentar este asunto con honestidad, responsabilidad y compasión”, concluyó.

Cane corso, un animal peligroso

El cane corso es una raza italiana de gran tamaño, conocida por su fuerza y carácter protector. Cortesía Acan

El cane corso es una raza de perro de origen italiano, tradicionalmente utilizada como guardián y perro de caza mayor.

Se caracteriza por su físico imponente: los machos suelen alcanzar entre 60 y 70 centímetros de altura y un peso que va de 45 a 50 kilos, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas, aunque igual de robustas. Su contextura musculosa y su mandíbula poderosa los convierten en animales de gran fuerza.

Aunque tienen fama de ser perros protectores y territoriales, especialistas coinciden en que no son agresivos por naturaleza. Con una correcta socialización y adiestramiento desde cachorros, pueden ser compañeros leales y equilibrados.

Sin embargo, debido a su tamaño y energía, requieren de dueños con experiencia y compromiso, ya que un mal manejo puede derivar en conductas peligrosas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de la revista Monet, de O Globo, un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión.