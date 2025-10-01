Guns N’ Roses rendirá homenaje a Ozzy Osbourne en su concierto en Costa Rica y pidió esto para hacerlo

En esta tarima se presentará por segunda vez en la historia de Costa Rica la legendaria banda Guns N' Roses. (JOHN DURAN/John Durán)

Guns N’ Roses realizará un homenaje a Ozzy Osbourne en su concierto en Costa Rica de este 1 de octubre y para realizarlo, le pidieron un gran favor a la producción.

La legendaria banda estadounidense saldrá al escenario a las 6:30 p. m., para dar un espectáculo de 3 horas y media.

Don Stockwell, productor del concierto, contó a La Teja que la agrupación le hará un homenaje a Ozzy Osbourne, líder de la banda de heavy metal Black Sabbath.

John Michael Osbourne, nombre real del cantante y músico inglés, falleció el 22 de julio, por lo que Axl Rose, Slash, Duff McKagan y los otros integrantes de la banda dedicarán unos minutos de su presentación a la música de Ozzy.

“Yo vi a Axl ahora cuando cantó en el homenaje a Black Sabbath en Back to the Beginning, en Birmingham, Inglaterra, antes que muriera Ozzy, me sorprendió que fue la primera vez que Axl y Ozzy se conocieron, décadas de estar en la industria y se conocieron en la despedida de Ozzy, y eso conmovió mucho a la banda, por eso están haciendo un homenaje aquí a Black Sabbath”, dijo Stockwell.

Ozzy Osbourne era el líder de la banda de heavy metal Black Sabbath y murió en julio de 2025. (FRAZER HARRISON)

Black Sabbath se presentó en Costa Rica en el 2013, igualmente en el Estadio Nacional, y según contó el productor de conciertos, la banda le pidió “pietaje”; es decir, material grabado de cuando Ozzy cantó en el país para proyectarlo en las pantallas durante el homenaje que tienen preparado.

Guns N’ Roses inicia su gira por Latinoamérica precisamente en Costa Rica y después viajarán con todo su equipo e instrumentos a El Salvador, donde se presentarán el sábado 4 de octubre.