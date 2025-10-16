Famoso tatuador Ami James sigue demostrando lo enamorado que está de Costa Rica

El reconocido tatuador Ami James está de vacaciones en Costa Rica de nuevo. (redes/Facebook)

El reconocido tatuador Ami James, exestrella del exitoso programa de televisión Miami Ink, volvió a poner los pies en suelo tico para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

El artista, conocido mundialmente por su gran talento con la tinta, no es ningún extraño en nuestro país, ya que esta no es la primera vez que elige Costa Rica como su destino de descanso.

El israelí-estadounidense, de 53 años, vino desde la semana pasada y estuvo unos días tatuando en un famoso estudio de arte, ubicado en Santa Ana.

En este lugar estuvo hasta el martes 14 de octubre y al terminar se fue directo en busca de las olas y de la brisa del mar.

Ami está en la zona de Santa Teresa de Cóbano y, según publicó en sus redes, este jueves apenas amaneció se fue directo a surfear.

“Hombre me encanta este lugar, buenas noches a todos”, publicó el miércoles junto a un video donde muestra el lugar donde se está hospedando.

"El viaje continúa aquí en Costa Rica. ¡Qué vista tan increíble! Este lugar es precioso", publicó Ami James en sus redes. (redes/Facebook)

James alcanzó la fama gracias al reality que mostraba el día a día de su estudio de tatuajes en Miami Beach y, a pesar de su popularidad, cada vez que viene comparte con los ticos como un mortal más.

“Buenos días, gente. Sesión de surf matutina aquí en Costa Rica”, publicó este jueves 16 de octubre.

Él también ha participado en otros programas como NY Ink y Tattoo Titans y tiene millones de seguidores en redes sociales siendo considerado una de las figuras más influyentes en el mundo del tatuaje.

El artista está tan enamorado del pura vida que trata de venir al menos una vez al año y se queda varios días.