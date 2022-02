Fan que superó cáncer motivada por Percance le envió un emotivo mensaje a la banda

Kattia Morales, la joven que usó la música de Percance para agarrar fuerzas durante su tratamiento contra el cáncer, le agradeció la motivación que le dieron sus canciones para superar momentos muy duros.

El grupo compartió un video de Kattia en el que aparece feliz de la vida tras el último día de quimioterapia. Ella les mandó la grabación con un mensaje que les llegó al alma a los integrantes y por eso lo compartieron en las redes sociales de la banda.

A continuación el hermoso mensaje de Kattia.

“Quería agradecerles muchísimo por el mensaje tan lindo en redes sociales, lo he disfrutado muchísimo y he recibido mucho amor a partir de eso. Para mí era importante compartir esto con ustedes porque sé que muchas veces uno hace un trabajo y no se da cuenta del impacto que tiene ese trabajo en la vida de otras personas.

[ Mujer explotó de júbilo con pieza de Percance el último día de su quimioterapia ]

“El impacto que han tenido en mi vida, a lo largo de muchos años, no solo en este momento, es importante que lo sepan. Yo quiero que no se les olvide que su música es diferente, es especial, es importante y no solamente es una cuestión de entretenimiento, sino que es un lenguaje que compartimos.

“Gracias por su música, por su cariño, por esa energía que tienen, espero darles un abrazo, lo que no saben es que me acompañaron a mí en diferentes momentos de mi vida y en esta que es la carrera más importante para mí, han estado conmigo sin ni siquiera conocernos”, les dijo la joven.

Kattia Morales Kattia Morales dice que la música de Percance la acompaña siempre. TikTok.

Hace unos días, cuando salió el primer video, La Teja conversó con Esteban Ramírez, vocalista del grupo y nos dijo que la historia de la muchacha les tocó el corazón.

“El mensaje va directamente al lado humano y no se trata de que es mi canción o mi banda, sino una muchacha que está feliz por vivir y a veces uno valora tantas cosas y de un pronto a otro llega algo así y nos pega un par de cachetadas que nos muestra que la vida tiene momentos maravillosos y ojalá todos podamos tener la alegría de ella todos los días”, dijo Esteban Ramírez, vocalista de la banda.