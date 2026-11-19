Los seguidores de Don Omar en Costa Rica que esperaban comprar sus entradas este jueves 19 de noviembre recibieron una mala noticia, luego de que la productora One anunciara que no podrá iniciar la preventa en la fecha prevista.

La empresa explicó, mediante un comunicado oficial, que todavía no cuenta con la autorización necesaria para comenzar la comercialización de los boletos, pese a los esfuerzos realizados para cumplir con el calendario anunciado.

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“Informamos al público que, pese a todos los esfuerzos realizados para iniciar la preventa este 19 de noviembre, lamentablemente aún no contamos con la autorización correspondiente para dar inicio a la venta de entradas en la fecha inicialmente anunciada”, indicó la productora.

Los seguidores de Don Omar en Costa Rica tendrán que esperar para comprar las entradas del esperado concierto. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasará con el concierto de Don Omar?

Aunque el anuncio representa un contratiempo para quienes esperaban asegurar su espacio, One aclaró que el concierto de Don Omar no está cancelado ni se ha anunciado un cambio en su realización.

“Queremos reiterar que el concierto se mantiene confirmado y que este ajuste corresponde exclusivamente al inicio de la venta de entradas”, señaló la empresa.

La productora tampoco dio una nueva fecha para la preventa de entradas, pero aseguró que brindará información durante los próximos días.

“Lamentamos esta situación y estaremos informando en los próximos días la nueva fecha de inicio de la preventa”, agregó.

El concierto de Don Omar en San José está anunciado para el 27 de noviembre de 2027. (Instagram/Instagram)

Productora agradeció el apoyo del artista

En el comunicado, One también agradeció al intérprete de música urbana por su comprensión ante el inconveniente.

“Agradecemos especialmente a Don Omar por su apoyo y comprensión durante este proceso, así como a todos sus seguidores por la confianza, el entusiasmo y el interés que han demostrado desde el anuncio de este gran espectáculo”, expresó.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar el nuevo anuncio oficial para conocer cuándo podrán adquirir las entradas para Don Omar en Costa Rica en 2027.