Los mayores éxitos de una de las bandas de rock más famosas del mundo sonarán en Costa Rica, en una versión sinfónica que prepara la Orquesta Filarmónica.

El ensamble presentará el sábado 28 (a las 8 p. m.) y el domingo 29 (a las 4 p. m.) de noviembre en el Teatro Popular Melico Salazar un show musical inspirado en Led Zeppelin.

Marvin Araya dirige a la Filarmónica de Costa Rica en el nuevo show de Led Zeppelin. Fotografía: Cortesía Content Lab. (Instagram/Instagram)

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“Será un recorrido por una música que sigue vigente, emociona y demuestra que los grandes clásicos siempre tienen algo nuevo que ofrecer”, aseguró la producción del espectáculo en un comunicado de prensa.

Marvin Araya, director de la Filarmónica, afirmó que las canciones más emblemáticas de los británicos fueron adaptadas a un formato orquestal. Entre ellas, mencionó piezas como “Stairway to Heaven”, “Whole Lotta Love”, “Immigrant Song”, “Black Dog”, “Rock and Roll” y “Kashmir”.

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Lo que quieren para el público

“Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica siempre es un reto y una gran satisfacción explorar distintos géneros y acercar al público a grandes referentes de la música universal. Led Zeppelin representa una parte fundamental de la historia del rock, y llevar sus canciones al formato orquestal nos permite descubrir nuevos matices y dimensiones en composiciones que han marcado generaciones. Queremos que el público viva una experiencia emocionante y disfrute de estos grandes clásicos desde una perspectiva diferente”, refirió Araya.

Filarmónica de Costa Rica ensaya para el show de Led Zeppeling. Fotografía: Cortesía Content Lab. (Instagram/Instagram)

Las entradas para este espectáculo están a la venta en publitickets.com con precios que se inician en 26 mil colones.

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