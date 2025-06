No va a creer la cantidad de años que le lleva Marvin Araya, juez de Nace una estrella, a su pareja

Debi Nova, Joaquín Yglesias y Marvin Araya. (Cortesía/Cortesía)

El amor no entiende de números, y así lo dejó claro uno de los jueces de Nace una estrella, Marvin Araya, de 62 años, quien confesó cuántos años le lleva a su pareja.

Y es que en una reciente entrevista el director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, se abrió y nos contó que él le lleva 20 años a su novia Tatiana Arguedas, de 42, con quien vive desde hace dos años.

Araya asegura que a su pareja no le molesta los comentarios que hacen la gente y mucho menos los de Myriam Herández, también jueza del programa.

“Ella, al ver que a su novio le dicen cosas así, es una cosa vacilona. Ella admira mucho a la cantante (Myriam Hernández), siempre me dice que es una mujer hermosa, culta, delicada y que es muy bonita”, agregó.

No hay duda de que la diferencia de edad sorprende a muchos, pero para el juez esto no ha sido obstáculo para vivir una relación de película. Como dicen por ahí, para el amor no hay edades.