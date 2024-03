Esto hizo Fátima Pinto para que la reconozcan más por su música que por su apellido

Fátima Pinto es la hija del expresidente de Alajuelense, Raúl Pinto, y desde hace unos años inició su carrera como cantante. (Marcelo Rojas/Cortesía)

La cantante Fátima Pinto hizo un video para sus redes sociales para decir que quiere que la reconozcan más por su carrera musical que por su apellido.

La guapa artista es hija del expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, al cual considera no solo su papá sino su mejor amigo.

Ella dice sentirse orgullosa de su familia, pero que desea que sus seguidores la conozcan por su voz, por lo que es como artista y por sus canciones.

“Agradezco el amor y el apoyo de mi familia, pero quiero que sepan que soy más que mi apellido”, dice el video que compartió en TikTok.

La artista mencionó además que desde que inició en la música, hace más de cinco años atrás, todos sus logros han sido resultado de su esfuerzo y dedicación.

“A pesar de los obstáculos y las críticas nunca he dejado que eso me detenga. Mi pasión por la música es más fuerte que cualquier etiqueta que intenten ponerme. Mi música es mi voz, mi forma de expresarme y conectar con el mundo, quiero que me conozcan por ella, por lo que soy como artista”, recalcó.