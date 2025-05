Fátima Pinto convirtió en canción un tema muy íntimo que cargó por años

Fátima Pinto sigue usando la música como válvula de escape de las cosas que ha cargado por años y que no soporta más tenerlas dentro de ella.

La cantante lanzó esta semana su nueva canción titulada “Un personaje”, en la que le puso el dedo a un tema muy íntimo, que arrastra desde que se lanzó en la música, hace ocho años.

El nuevo tema musical, la también modelo, lo lanzó esta semana y este jueves compartió la reacción de su mamá y representante, Trilce Jirón, quien se conmovió al escuchar la pieza.

Pinto explicó que su nuevo “hit”, una balada que llega al corazón, nació de todo lo que tenía acumulado a lo largo de los años desde que tenía 17, cuando empezó en la música.

La pieza aborda muchos de los flancos desde los que ha sido atacada Fátima, simplemente, por su belleza o por el “poderío” económico de su familia.

“Dicen que sonría, que me vea bien, que la piel perfecta es mi único tren; pero si les muestro que sé de verdad, de repente hablan de casualidad. Si me arreglo, soy vanidad; si no lo hago, falta voluntad. Si canto fuerte, soy exagerada; si me callo, entonces qué esperaban. Tengo que ser guapa, pero no tanto, si lo soy, no me creen cuando hablo. Si me ven brillar, que fue pura suerte, pero nunca ven lo que hay detrás de mi mente”, son parte de las cosas que dice Fátima en su nueva canción.

Doña Trilce no aguantó las lágrimas al escuchar esos versos y, según le dijo a su hija, el sentimiento que brotó cuando escuchó la canción por primera vez fue genuino y nació del corazón.

“Me acuerdo que grabando en Miami, te decían que tenías que cantar como puertorriqueña. Vayan a escuchar ‘Un personaje’, es un pedacito del corazón de Fátima”, dijo la progenitora y mánager de la artista.

En varias ocasiones, Fátima ha hablado de que nada de lo que tiene ni ha logrado ha sido por la injerencia de sus papás, sino por su propio empeño, esfuerzo y trabajo.