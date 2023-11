Fátima Pinto “golpea” a la chica sexi y feliz de las redes sociales para desnudar su vida

Fátima Pinto lanzó el pasado 9 de noviembre su primera canción de "AmorFati", una historia de tres capítulos de los momentos más escabrosos de su vida. (Cortesía)

Fátima Pinto apenas tiene 23 años, pero esa edad ya es suficiente para acumular escabrosas experiencias de vida que la marcaron y que ahora las desnudó a través de la música.

La cantante, hija del expresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, está de estreno musical y hace unos días habló con La Teja sobre su nuevo proyecto, su carrera, el “poderío” económico de su familia y su imagen de chica sexi.

-¿Cómo resume estos casi siete años en la música?

Ha sido un tiempo demasiado valioso, porque he crecido mucho como persona y como artista. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes personas, exponentes de la música tanto de la parte del negocio como de la creativa y de presentarme en el extranjero y cumplir uno de mis sueños que fue firmar con Universal Music. Ha sido un tiempo de cumplir muchos sueños y de vencer muchos retos porque no es un camino fácil.

-¿Cuánto ha jugado la posición económica de su familia en todo esto?

Ese ha sido un tema recurrente. Es muy interesante porque normalmente cada vez que he logrado algo, la opinión pública generalizada que fue que me lo pagaron, eso pasa siempre, es increíble. Pero eso está muy lejos de la realidad y hay que estar dentro de la industria para saberlo. Mis logros más importantes no han sido por una cuestión económica. He tenido la bendición de toparme con diferentes mánager, agentes, que han creído en mí y en mi talento, quienes me han abierto las puertas. También costeo mi proyecto porque me he matado trabajando desde que tengo memoria, desde chiquita, porque si hubo algo que mis papás hicieron muy bien es enseñarme a trabajar para tener mis cosas.

En "AmorFati", Fátima Pinto le da unm golpe a su imagen de chica sexi y feliz de las redes sociales. (Cortesía)

-¿Se siente exitosa en su carrera artística?

En realidad no. Soy una persona muy dura conmigo misma, demasiado dura y no me siento ni cerca de lo que quiero lograr.

-¿Cuánto ha cambiado su música desde su debut en abril del 2017 hasta ahora?

Siento que ahorita más bien estoy volviendo a esas raíces, a lo que fueron mis primeras canciones. Hice un tiempo música latina, pero a mí lo que me gusta es escribir sobre mis experiencias personales y desde el alma. Llevaba casi un año sin lanzar música porque me encerré conmigo misma a componer y tocar mi piano y así nació “AmorFati”.

-¿Qué es “AmorFati”?

Es mi trabajo más auténtico hasta ahora, donde hablo de cosas que han marcado mi vida. Sentí que tenía que mostrar el lado más vulnerable de mí, ese que está detrás de la imagen “perfecta” que se ve en mis redes sociales, donde siempre me veo bien, feliz, arreglada… que ha sido como mi mecanismo de defensa frente a esa historia de mi pasado. Estaba cansada, porque sentía que la gente no me conocía en realidad y llegó el día que dije que estaba lista para ser lo suficientemente vulnerable.

-¿Qué fue lo que tanto la marcó?

Han sido diferentes factores. Por muchos años he cargado inseguridades y traumas que tuve desde muy pequeña por un periodo de bullying que recibí en mi colegio, donde siempre se me criticó por lo físico y me hicieron cosas bastante feas que no voy a detallar.

Después, estar tan expuesta a las redes sociales a tan corta edad originó situaciones, comentarios o comparaciones que me causaron muchas cosas en la salud mental.

También viví un par de noviazgos, un compromiso y un descompromiso que me marcaron. Viví una relación sumamente tóxica. He recibido incluso mucho abuso verbal, y todo eso a uno lo marca.

-¿Qué dice su familia sobre contar tanto de su vida en este proyecto?

Ellos me apoyan muchísimo. Siempre me han apoyado en lo que a mí me haga feliz y me han dado esa libertad de tomar decisiones. Ellos se preocupan por mí, no por lo que diga la gente. Por dicha sí me muestran su apoyo y creo que sentían que era necesario que contara esto.

Fátima Pinto narra los momentos más escrobosos de su vida en su reencuentro con sus raíces de artista. (Cortesía)

-“Aprendiendo a quererme más” es el segundo capítulo de tres que tiene “AmorFati”, ¿por qué lanzó el segundo capítulo de primero?

Este capítulo narra la vez que decidí escogerme a mí misma y dije que podía salir adelante y liberarme. Decidí que fuera el primero porque para mí era importante traer a la luz ese primer mensaje de amor propio. El primer capítulo es el más oscuro, el segundo es el reencuentro y el tercero el final feliz, aunque Dios primero me falta mucho por vivir. Los otros dos capítulos salen el 18 de enero.

-¿Qué hay detrás de esa imagen de chica sexi que se ha construido alrededor suyo?

Es un tema bastante amplio porque hay muchas cosas. Empezando por mí, que desde chiquilla siempre he sido una persona pícara, sensualona; no sé por qué toda mi vida, desde que tengo memoria, fui de andar a panza pelada, de seguir mucho eso de las influencias de las “pop stars” y crecí viendo eso. Esa imagen no he sentido que me haya afectado, pero sí he sentido que a veces la atención se desvía, como que la gente más bien se fija más en mi físico que en mi talento.

-¿Qué le dicen sus papás por tanta sensualidad en redes?

Es mi mecanismo de defensa, mis papás saben que cada vez que me he sentido insegura y con mi corazón roto; lo primero que hago es maquillarme, arreglarme, ponerme guapa y tomarme fotos. Eso es lo que me ha hecho sentir bien; siempre ha sido mi mecanismo de defensa.