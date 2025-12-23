Fátima Pinto recibió una alegría en medio de un difícil momento personal

Fátima Pinto atraviesa una situación complicada de salud, pero en medio de ese panorama recibió una alegría que le llenó el corazón.
Por medio de su cuenta de Instagram, la talentosa artista compartió un video junto a su papá, Raúl Pinto, vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, quien llegó a visitarla para mostrarle la medalla que recibió tras coronarse campeón nacional.
“He estado enferma en cama y no pude acompañar a mi papá al estadio. Así que llegó a enseñarme la medalla. Te amo pa, te amo Liga”, escribió Fátima al pie del video.
La artista ya había contado días atrás que diciembre no ha sido un mes fácil para ella.
“No les puedo mentir. Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”, publicó en sus historias de Instagram.
Posteriormente, Fátima informó a sus seguidores que fue dada de alta y que ya se encontraba en su casa, aunque evitó profundizar sobre lo que le ocurrió.
“Ya estoy de vuelta en mi casa”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en su hogar, mostrando una pulsera hospitalaria y una gasa en el brazo derecho.
Además, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.
“Gracias de verdad a todos por sus mensajes y por estar pendientes. Estoy tratando de contestar cada uno poco a poco”, agregó.
Este medio intentó contactarla para conocer más detalles sobre su estado de salud, pero no obtuvimos respuesta.