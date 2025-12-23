Farándula

Fátima Pinto recibió una alegría en medio de un difícil momento personal

La artista compartió un emotivo momento junto a su papá, Raúl Pinto, vicepresidente de Alajuelense, mientras se recupera de un problema de salud

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Fátima Pinto atraviesa una situación complicada de salud, pero en medio de ese panorama recibió una alegría que le llenó el corazón.

La cantante Fátima Pinto mostró en las últimas horas cómo quedó su pierna izquierda tras la seria quemadura que sufrió hace seis años por la explosión de una cocina de gas.
Fátima Pinto compartió el emotivo momento en el que su papá, Raúl Pinto, le llevó la medalla del campeonato de la Liga hasta su casa, mientras ella se recupera de un problema de salud. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, la talentosa artista compartió un video junto a su papá, Raúl Pinto, vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, quien llegó a visitarla para mostrarle la medalla que recibió tras coronarse campeón nacional.

LEA MÁS: Cantante Fátima Pinto tomó una difícil decisión que le cambiará su vida por completo

“He estado enferma en cama y no pude acompañar a mi papá al estadio. Así que llegó a enseñarme la medalla. Te amo pa, te amo Liga”, escribió Fátima al pie del video.

La artista ya había contado días atrás que diciembre no ha sido un mes fácil para ella.

Fátima Pinto, modelo y cantante costarricense.
Fátima Pinto recibió una alegría inesperada cuando su papá, Raúl Pinto, le llevó la medalla del título nacional de la Liga hasta su casa. (Instagram)

“No les puedo mentir. Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”, publicó en sus historias de Instagram.

Posteriormente, Fátima informó a sus seguidores que fue dada de alta y que ya se encontraba en su casa, aunque evitó profundizar sobre lo que le ocurrió.

Fátima mostró la sorpresa en redes.

“Ya estoy de vuelta en mi casa”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en su hogar, mostrando una pulsera hospitalaria y una gasa en el brazo derecho.

Además, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

“Gracias de verdad a todos por sus mensajes y por estar pendientes. Estoy tratando de contestar cada uno poco a poco”, agregó.

Este medio intentó contactarla para conocer más detalles sobre su estado de salud, pero no obtuvimos respuesta.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
fátima PintosaludRaúl PintoLDA
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.