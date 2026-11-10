Fátima Pinto se presume feliz y enamorada junto al hombre que la conquistó

Una muy feliz y enamorada Fátima Pinto dejó ver en los últimos días al hombre que la conquistó y que actualmente es el dueño de su corazón.

La cantante y su pareja pasaron juntos los últimos días y el encuentro sirvió para que ambos “asolearan” su relación sentimental.

Fátima Pinto feliz y enamorada junto a su galán. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Fátima Pinto reaparece tras varios días hospitalizada y esto fue lo que dijo

En redes, tanto Pinto como su conquista no solo dejaron ver lo bien que la pasan juntos, sino la linda pareja que hacen, ya que, como ella, él está bastante guapo.

Fátima Pinto y su novio se dejaron ver muy enamorados. (Instagram/Instagram)

Solo el nombre

Del galán no se sabe más que su nombre: Mitch Levine, un extranjero al que le encanta viajar y jugar al golf, según se evidencia en su perfil de Instagram.

Fátima Pinto y Mitch Levine han pasado días bastante románticos juntos. (Instagram/Instagram)

Fátima y Mitch vienen compartiendo fotos juntos desde finales de octubre, llamando la atención sobre su relación amorosa.

Por ejemplo, el 1.° de noviembre él publicó imágenes post Halloween, cuando ambos se disfrazaron con temática de Fórmula 1: Mitch, de piloto, y Fátima, de modelo y fan.

Sin embargo, no son las únicas imágenes: la pareja también se dejó ver en unas vacaciones que tuvieron en Costa Rica en un lujoso hotel de playa ubicado en la península de Papagayo, en Guanacaste.

Fátima Pinto y su novio hacen una bellísima pareja. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Fátima Pinto y su abuela “Doña Chayo” tomaron esta decisión luego del impacto que tuvo su conversación en redes sociales

“Mi persona favorita”

En una de esas publicaciones, Mitch reaccionó con un mensaje en el que confesó que Fátima es su “persona favorita”.

“Eres mío”, afirmó Pinto ante el romántico mensaje de su amado novio.

Este domingo, Fátima compartió una publicación que tituló “dulce noviembre” en la que incluyó varias imágenes con su pareja. Las reacciones de sus seguidores no esperaron.

Fátima Pinto y su novio con sus disfraces de Halloween 2026. (Instagram/Instagram)

“Ahhh, amiga no puedo, amo esto”, “bellos”, y hasta un sticker del recordado Wálter Mercado enviando “mucho, mucho amor”, son algunos de los comentarios que tiene la publicación.

LEA MÁS: Fátima Pinto dice que no tiene una vida “normal” por culpa de su abuela