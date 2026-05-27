Fátima Pinto dice que no tiene una vida “normal” por culpa de su abuela

Fátima Pinto aseguró que gran parte de su amor por el arte nació gracias a su abuela Cecilia García. (Instagram/Instagram)

La cantante Fátima Pinto abrió su corazón y confesó que siente que nunca tuvo una vida “normal” debido a la gran influencia que tuvo su abuela, Cecilia García, una mujer que nunca dejó de estudiar, reinventarse y perseguir sus sueños.

Todo surgió luego de que la artista compartiera una conversación con su abuelita en redes sociales, donde la adulta mayor dejó sorprendidos a muchos al revelar la impresionante cantidad de carreras que ha estudiado a lo largo de su vida.

“Mi abuela tiene 83 años, acaba de graduarse de abogada, tiene tres carreras y media”, contó emocionada la cantante.

Durante la conversación, Cecilia explicó que estudió administración, es licenciada en ciencias de la comunicación, también es actriz, abogada y notaria.

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“Estoy ejerciendo, no estoy haciendo mucho dinero, pero algunos cinquillos me he ganado”, dijo entre risas.

La artista contó que la idea de crear este tipo de contenido nació porque considera que su abuela es prácticamente “una enciclopedia”.

Fátima Pinto junto a su abuela. captura (instagra/Instagram)

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“Siempre que nos sentamos a hablar salen temas importantes y demasiado interesantes”, explicó.

Pero una de las confesiones que más llamó la atención fue cuando Fátima aseguró que crecer al lado de Cecilia hizo que nunca viera la vida de forma tradicional.

“Tengo una abuela moderna. Yo crecí viendo a una mujer que trabajó toda la vida, se reinventó y nunca dejó de aprender. Entonces, al verla así, nunca pensé en conformarme con una vida normal”, expresó.

Además, la cantante reveló que gran parte de su amor por el arte nació precisamente gracias a su abuela, quien constantemente estaba involucrada en el mundo de la televisión y el teatro.

“Ella siempre estaba en tele, en teatro y hasta me llevaba a los sets cuando yo era pequeña para salir como extra”, recordó.

Fátima confesó que desde niña quedaba fascinada con todo lo que veía detrás de cámaras.

“Yo recuerdo ver el set, la ropa, el maquillaje y eso me volvía loca”, comentó.

Por su parte, Cecilia aseguró que aunque el mundo artístico siempre le llamó muchísimo la atención, considera que el talento y el gusto por el espectáculo ya venían en el ADN de su nieta.

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La conversación se llenó de comentarios positivos las redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la admirable energía y ganas de superarse que mantiene Cecilia García a sus 83 años.