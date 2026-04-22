Fátima Pinto cuenta por qué “desapareció” de las redes con impactante fotografía

La cantante y modelo Fátima Pinto reapareció en redes sociales con una confesión que no solo sorprendió, sino que también emocionó a sus seguidores.

Con una impactante fotografía, la artista explicó el motivo de su ausencia en Instagram en las últimas semanas.

Fátima Pinto, además de cantante, es modelo y estudió marketing para impulsar su carrera artística. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

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“He estado desaparecida, pero les prometo que es porque he estado metida en el estudio terminando ADV, en Santa Teresa”, contó.

La publicación no pasó desapercibida, no solo por lo que dijo, sino por la foto que compartió junto al mensaje, en la que aparece de espaldas, luciendo un diminuto traje de baño frente a una piscina.

Todo apunta a su esperado regreso a la música

Aunque no dio mayores detalles, las pistas que soltó dejan claro que Fátima está trabajando en un nuevo proyecto musical, con el que reactivaría su carrera como cantante.

Su presencia en Santa Teresa refuerza la idea de que está enfocada en la producción de este material, pues ese destino es su lugar de inspiración.

Fátima Pinto cortó la respiración con la foto con la que ilustró el anuncio de su pronto regreso a la música. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

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Un regreso tras una pausa dolorosa

La noticia cobra aún más fuerza si se toma en cuenta que en diciembre pasado la artista explicó por qué se había alejado un tiempo de la música.

“Siento que he evitado mucho esta conversación”, dijo en aquel momento.

“Siempre que me preguntan (su ausencia en la música), siento un hueco en el estómago y como un hueco en el corazón también, porque para mí esto es como una ruptura con mi primer amor, porque mi primer amor siempre ha sido la música”, expresó.

Sanación y nuevos comienzos

Fátima también confesó en ese momento que su decisión de pausar su carrera se debió a experiencias difíciles dentro de la industria.

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“He pasado por muchísima mierda en esta industria, muchas cosas que nunca he hablado públicamente, cosas que me destruyeron y que hicieron que la música se volviera casi un trauma”, reveló.

Fátima Pinto se ha presentado en escenarios internacionales gracias a su música. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram)

Ahora, todo indica que ese proceso de sanación quedó atrás y que está lista para retomar su camino artístico a casi 10 años de su debut con “Feel Something”.