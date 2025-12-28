Fátima Pinto reaparece más guapa que nunca tras susto de salud y corta respiraciones en Santa Teresa

La cantante y modelo Fátima Pinto le aceleró la respiración a más de uno con una acalorada fotografía que compartió en las últimas horas y con la que dejó claro que ya está totalmente recuperada de salud.

La hija de don Raúl Pinto, vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, pasó días complicados previo a Navidad e incluso, en medio de las celebraciones por el campeonato liguista, su familia tuvo que salir corriendo con ella al hospital.

Fátima Pinto celebró 26 años el pasado 24 de diciembre. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Esta es la ruda situación de salud que mandó al hospital a Fátima Pinto, hija de Raúl Pinto

La propia Fátima reconoció el lunes pasado lo mal que estuvo de salud y lo retador que fue diciembre, al punto de describirlo como uno de los meses más difíciles que ha vivido.

Sin embargo, ese “valle de lágrimas” ya quedó atrás. La joven reapareció en sus historias de Instagram con una sensual foto desde Santa Teresa, donde al parecer pasará los últimos días del 2025 y recibirá el 2026.

En la imagen, Fátima luce un sensual traje de baño negro que no solo evidencia que está mucho mejor, sino que también deja ver sus curvas sin contemplaciones.

LEA MÁS: Fátima Pinto comparte cómo celebró su cumpleaños pese a su situación de salud

¿Qué tenía Fátima Pinto?

Doña Trilce Jirón, mamá de Fátima, contó días atrás a La Teja que su hija sufrió una fuerte infección respiratoria, producto de un resfrío mal cuidado.

Fátima Pinto compartió esta picante foto con la que confirma que ya está totalmente recuperada de su salud. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

“Fátima tiene un cuadro de infección respiratoria fuerte a causa de un resfrío mal cuidado de hace mes y medio, lo que le provocó una recaída que se fue complicando cada vez más”, explicó Jirón.

La situación se agravó el domingo anterior a Navidad, cuando ya no era sostenible tratarla en casa y fue llevada de urgencia a la Clínica Bíblica, donde ingresó con altas temperaturas y recibió un nuevo tratamiento con antibióticos.

LEA MÁS: Hija de Raúl Pinto preocupa al aparecer hospitalizada mientras el Alajuelense celebraba campeonato

Hoy todo eso parece haber quedado atrás y Fátima volvió a lucir mejor que nunca, lista para cerrar el año con sol, playa y mucha salud.