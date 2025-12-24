Fátima Pinto comparte cómo celebró su cumpleaños pese a su situación de salud

Este 24 de diciembre, la cantante costarricense Fátima Pinto celebró su cumpleaños número 26, en medio de su recuperación por una fuerte infección que tuvo en los últimos días.

La artista reveló, recientemente, que diciembre ha sido uno de los meses más difíciles para ella, tanto a nivel profesional como personal, pues el 21 de diciembre tuvo que ser hospitalizada, en medio de la celebración del título 31 de Alajuelense, cuyo vicepresidente es su padre, don Raúl Pinto.

Este miércoles, la joven compartió unas imágenes en sus redes sociales y confirmó que está mejor de salud y sonriéndole a la vida, mientras celebra un año más de vida.

La cantante Fátima Pinto llegó este miércoles a los 26 años. Foto: Instagram Fátima Pinto. (Foto: Instagram Fátima Pinto. /Foto: Instagram Fátima Pinto.)

Trilce Jirón, mamá y mánager de Fátima, explicó hace unos días a La Teja qué fue lo que obligó a la familia a salir de emergencia al hospital con la artista.

“Fátima lo que tiene en este momento es un cuadro de infección respiratoria fuerte a causa de un resfrío mal cuidado de hace un mes y medio que le provocó una recaída y la ha complicado cada vez más”, afirmó Jirón.

Hace unos días, la cantante Fátima Pinto estuvo en el hospital. Foto: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

Según relató, el domingo 21 de diciembre la situación se agravó.

“El domingo sufrió una complicación de salud que ya no era sostenible tratarla en la casa. Aunque estaba bajo vigilancia médica la recomendación del doctor fue que la lleváramos a la brevedad a la clínica Bíblica, donde ingresó con altas temperaturas, razón por la que volvieron a realizarle varios exámenes y le cambiaron una vez más de tratamientos, incluidos los antibióticos”, continuó.