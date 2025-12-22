Hija de Raúl Pinto preocupa al aparecer hospitalizada mientras el Alajuelense celebraba campeonato

La cantante y modelo Fátima Pinto activó las alarmas entre sus seguidores al aparecer hospitalizada en medio de las celebraciones que vive su familia por el campeonato 31 de Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Cantante Fátima Pinto tomó una difícil decisión que le cambiará su vida por completo

Fátima, hija de Raúl Pinto, vicepresidente del club rojinegro, generó preocupación este domingo, cuando evidenció que sufrió un quebranto de salud que la llevó a un centro médico, donde permaneció varias horas en observación.

Fátima Pinto es la guapa hija de Raúl Pinto, el vicepresidente de Alajuelense. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

“Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”

Aunque no dio detalles de qué fue exactamente lo que le ocurrió, la guapa liguista reconoció que este diciembre ha sido especialmente duro y desafiante para ella.

“Estamos de vuelta. No les puedo mentir. Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”, escribió Fátima en una publicación que compartió en sus historias de Instagram, desde una camilla de hospital.

LEA MÁS: Así quedó Fátima Pinto luego de que cocina de gas explotara y la quemara

Por las imágenes que difundió, todo apunta a que la artista tuvo que salir de emergencia, ya que llegó al hospital en pijamas y pantuflas.

Ya está en casa, pero sigue sin dar detalles

Este lunes, Fátima actualizó sobre su estado de salud y confirmó que ya fue dada de alta, aunque nuevamente evitó profundizar en lo ocurrido.

“Ya estoy de vuelta en mi casa”, comunicó junto a una foto en la que aparece en su hogar, mostrando una pulsera hospitalaria y una gasa en el brazo derecho, posiblemente por las pruebas de sangre que le realizaron.

“Gracias de verdad a todos por sus mensajes y por estar pendientes. Estoy tratando de contestar cada uno poco a poco”, agregó.

Fátima Pinto activó las alarmas sobre su salud este domingo con esta publicación. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Raúl Pinto iba a la escuela con guardaespaldas cuando su papá era presidente de Alajuelense

También atraviesa un difícil momento personal y profesional

Además del tema de salud, hace unos días Fátima reveló que decidió poner en pausa su carrera musical, una decisión que la tiene profundamente afectada, ya que la música ha sido una de sus mayores pasiones.

Ambas situaciones explicarían por qué la joven considera que diciembre del 2025 ha sido especialmente duro para ella.

“Siempre que me preguntan (sobre qué pasó con su carrera musical) siento un hueco en el estómago y como un hueco en el corazón también, porque para mí esto es como una ruptura con mi primer amor, porque mi primer amor siempre ha sido la música”, expresó recientemente.

Fátima confesó que actualmente se dedica al marketing, profesión con la que financiaba sus proyectos musicales, y reconoció que la industria musical no ha sido del todo sana para su vida.

LEA MÁS: Fátima Pinto convirtió en canción un tema muy íntimo que cargó por años

“He pasado por muchísima mierda en esta industria, muchas cosas que nunca he hablado públicamente, cosas que me destruyeron y que hicieron que la música se volviera casi un trauma”, contó visiblemente conmovida.

Fátima Pinto comunicó este lunes, sin mayores detalles, que ya está en casa. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

Mensaje solidario

Desde La Teja le deseamos a Fátima que pronto logre salir de este “valle de lágrimas” que enfrenta tanto en su salud como en su carrera musical, justo en los últimos días del año.