Esta es la ruda situación de salud que mandó al hospital a Fátima Pinto, hija de Raúl Pinto

La cantante costarricense Fátima Pinto atraviesa un complicado momento de salud, situación que quedó al descubierto en las últimas horas y que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La hija del vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, compartió imágenes desde una camilla de hospital, evidenciando que algo no estaba bien justo en medio de las celebraciones familiares por el título 31 de la Liga.

Fátima Pinto enfrenta su complicado momento de salud a las puertas de celebrar sus 26 años. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

“Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”

Fue la propia Fátima quien confirmó el difícil panorama que enfrenta, aunque sin entrar en detalles médicos en ese momento.

“Estamos de vuelta. No les puedo mentir. Diciembre ha sido de los meses más difíciles para mí”, escribió Fátima en una historia de Instagram que compartió el domingo por la noche.

Horas después, la artista informó que ya estaba en casa, dejando muchas dudas sobre su estado de salud, especialmente porque está a las puertas de una fecha muy especial: este 24 de diciembre celebrará sus 26 años.

Su mamá explica qué le pasó y por qué terminó hospitalizada

Trilce Jirón, mamá y mánager de Fátima, explicó a La Teja con detalle qué fue lo que obligó a la familia a salir de emergencia al hospital con la artista.

“Fátima lo que tiene en este momento es un cuadro de infección respiratoria fuerte a causa de un resfrío mal cuidado de hace un mes y medio que le provocó una recaída y la ha complicado cada vez más”, afirmó Jirón.

Fátima Pinto alertó que algo no estaba bien con su salud con estas publicaciones. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

Según relató, el domingo 21 de diciembre la situación se agravó de forma importante.

“El domingo sufrió una complicación de salud que ya no era sostenible tratarla en la casa. Aunque estaba bajo vigilancia médica la recomendación del doctor fue que la lleváramos a la brevedad a la clínica Bíblica, donde ingresó con altas temperaturas, razón por la que volvieron a realizarle varios exámenes y le cambiaron una vez más de tratamientos, incluidos los antibióticos”, continuó.

Reposo absoluto y cuidados estrictos

Tras recibir atención médica, Fátima fue dada de alta, pero deberá cumplir con estrictas indicaciones en casa.

“Se mantiene con los mejores cuidados para no recaer nuevamente”, agregó doña Trilce Jirón.

Actualmente, la joven permanece en reposo absoluto en la casa de su familia.

La alegría del campeonato llegó hasta su cama

A pesar del difícil momento, Fátima recibió una enorme alegría la noche de este lunes: su papá, Raúl Pinto, llegó hasta su casa para compartir con ella el campeonato 31 de Alajuelense.

Fátima Pinto comunicó el lunes que ya estaba en casa. Fotografía: Instagram Fátima Pinto. (Instagram/Instagram)

El directivo rojinegro incluso le llevó la medalla de campeones, ya que Fátima no pudo participar en ninguna de las celebraciones oficiales debido a su estado de salud, algo especialmente duro para ella, pues es liguista desde la cuna.

Un diciembre especialmente retador

Este episodio de salud se suma a un momento emocionalmente complejo para la artista, quien hace pocos días confesó que puso en pausa su carrera musical para enfocarse en su trabajo en marketing, decisión que no ha sido fácil para ella.