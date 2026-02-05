Una pregunta llevó a Fátima Pinto a hacer una confesión muy íntima

La cantante costarricense Fátima Pinto se sinceró al responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales, dejando una confesión que tocó fibras sensibles entre quienes la siguen.

Fátima Pinto, cantante costarricense, está disfrutando estos primeros días del año en la playa. (redes/Instagram)

La artista aprovechó el espacio para hablar de sus sueños y metas personales, entre ellos, formar su propia familia, intensificar su rutina en el gimnasio, seguir creciendo con su agencia de marketing y lanzar nueva música a lo largo de este año.

Sin embargo, hubo una pregunta que cambió el tono de la conversación y conmovió a más de uno. Al ser consultada sobre su mayor miedo, Fátima no dudó en responder con total honestidad.

“El día que mis papás no estén. Soy hija única, así que me da mucho miedo sentirme solita sin ellos”, expresó.

Fátima Pinto confesó cuál es su mayor miedo. (redes/Instagram)

La cantante mantiene una relación muy cercana con sus padres, especialmente con su mamá, quien se ha convertido en una pieza clave en su carrera artística. De hecho, suele acompañarla en entrevistas, presentaciones y conciertos, cumpliendo un rol muy cercano al de mánager.

Fátima es hija de Raúl Pinto, de 68 años, actual directivo de Liga Deportiva Alajuelense, y en más de una ocasión ha dejado claro que su familia es su principal apoyo y motor, razón por la cual su respuesta no pasó desapercibida y generó múltiples mensajes de cariño y apoyo en redes sociales.