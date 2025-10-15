¿Felicitaron los excompañeros de Vis10n a Alonso Solís en su cumpleaños?

Andrey Campos, Alonso Solis y Atim Roper hacían juntos el programa Vis10n, pero el "Mariachi" se salió del proyecto. (JOHN DURAN)

Alonso Solís llegó a sus 47 años este martes 14 de octubre y muchos de sus amigos aprovecharon la ocasión para felicitarlo y desearle todo lo mejor en este nuevo año.

El “Mariachi” compartió en su cuenta de Instagram varias historias de los mensajes que le escribieron algunos como Merlyn Villarreal, su excompañera de Conexión fútbol.

Además, subió algunos videos de la celebración que le hicieron su novia Lilibeth Vivas y sus amigos más cercanos.

Brillaron por su ausencia

Los que brillaron por su ausencia en las felicitaciones, así como en la fiesta fueron sus excompañeros de Vis10n.

Tanto Atim Roper como Andrey Campos no le cantaron cumpleaños en el rancho con piscina donde le hicieron el festejo al exdelantero del Deportivo Saprissa.

Solís salió de Vis10n en mayo porque, según dijo, quería ligarse más al fútbol y emprender otros proyectos personales.

Un mes después surgió la noticia que Vis10n adeuda al Ministerio de Hacienda más de 28 millones de colones y se dijo que el “Mariachi” era el que, supuestamente, se encargaba de esos pagos y eso los habría enemistado.

Sus excompañeros dijeron que todo se debió a “una mala administración de la cual todos nos vamos a hacer responsables. Claro, por lo menos los dos que estamos en este momento, Andrey y yo, que somos los que estamos haciendo frente a la deuda”, dijo Roper en aquel momento.

A Mariachi no le había gustado y lo había hecho saber en sus redes, que sus compañeros habían dado la impresión de que él no les había ayudado, cuando según él, al salir del programa dejó las cuentas claras y dio la parte que le correspondía del convenio.