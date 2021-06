“Recuerdo haber pensado: ’Si camino hacia afuera y el equipo SWAT está por ahí, es que tenía razón todo el tiempo. Pero si no están ahí, entonces son las drogas las que me hacen ver las cosas y terminaré en una institución. Y si realmente son las drogas, de todas maneras no quiero vivir así, de esta manera. Salí de la iglesia; obviamente no había un equipo SWAT, era solo yo en un estacionamiento. Fue un momento de liberación”, agregó.