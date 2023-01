Fernanda Rodríguez da emotivo mensaje a pocas horas de Miss Universo

A pocas horas de que inicie la gala final del Miss Universo, la representante de Costa Rica, María Fernanda Rodríguez, compartió un emotivo mensaje para generar conciencia sobre los certámenes de belleza.

Medios internacionales incluyen a Miss Costa Rica en lista de favoritas tras ronda preliminar

La costarricense compartió su opinión para sacudirse de las críticas y motivar al país a apoyar a su miss.

“Quiero hablar sobre este proceso, los fans de estos concursos que creen que las reinas de belleza deben de soportar todos esos comentarios negativos, no es así. Traten de ser nacionalistas, de confiar en su país, porque no hay nada que me haga más imparable que el apoyo de todo un país”, pidió.

La sancarleña agregó que el fin de los concursos de belleza es dar buenos mensajes.

“Los certámenes son una oportunidad para las mujeres de alzar la voz y dar un mensaje diferente. Dejen de ser destructivos, la reina del país necesita el apoyo de todos. Yo no quiero que todos me amen, pero ojalá no se repita esta situación con futuras reinas”, concluyó en sus redes sociales.

Rodríguez solo pidió fe y muchas oraciones para la gala final que será este sábado a las 7 de la noche y se puede disfrutar desde el canal oficial de YouTube de Miss Universo.