Fernando Contreras habló de las decisiones más duras que tomó como gran jefe de Repretel

Fernando Contreras, de saco a la izquierda, durante el estreno de la película tica "Un regalo esencial", hace unos meses en Nova Cinemas de Avenida Escazú. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Repretel perdió este martes a una de las piezas más importantes de su engranaje: a su presidente ejecutivo Fernando Contreras, quien lideró la empresa durante 32 años.

El empresario, de 67 años, se acogió a su pensión y su despacho en la empresa será ocupado ahora por el abogado y asesor legal de la televisora, Carlos Hernández.

Bajo el liderazgo de don Fernando, Repretel produjo exitosísimos formatos de la televisión nacional como A todo dar, Intrusos de la farándula o Combate; pero también se vivieron socollones por cierres de programas y despidos.

De ambas “caras”, don Fernando habló en exclusiva con La Teja este miércoles, horas después de que trascendiera su salida de la empresa.

Esto fue lo que nos dijo de su paso por la televisora y de su futuro.

¿Qué sentimientos tiene tras la decisión que anunció?

Una mezcla de tristeza, por un lado, pues mi trabajo en Repretel ha sido muy interesante, estimulante y entretenido; y por el otro lado feliz por haber dado el paso que me permitirá disfrutar y darle mi tiempo a la familia, quienes desde hacía años me pedían que me jubilara.

¿Cómo destaca su gestión en estos 32 años liderando la empresa?

(Fue) trabajo constante para brindar a nuestros televidentes un sano entretenimiento, procurando hacer crecer a la empresa cada día más.

A todo dar fue uno de los programas más exitosos que se transmitió en Repretel durante la era de don Fernando Contreras.

¿Cuál decisión fue la que más le dolió tomar en Repretel?

En alguna ocasión tuvimos que adoptar dolorosas medidas para redimensionar el tamaño del negocio, por situaciones de mercado o porque algunos programas cumplieron su ciclo, lo que nos obligó a prescindir de algún personal. Lo mismo ocurrió en pandemia, para preservar el empleo en las áreas que eran necesarias para la marcha de la empresa.

¿Qué fue lo más desafiante de liderar Repretel?

Lograr la aceptación del público y vencer algunas barreras de entrada que se nos presentaron al inicio y en el camino.

Bajo su gestión se transmitieron programas exitosos como A todo dar, Combate o Intrusos de la farándula, ¿qué significó eso?

Un gran éxito económico y de audiencias. En esa época contábamos con el apoyo del productor Gastón Carrera (actualmente productor general del canal ¡Opa!)

¿Qué televisora deja?

Una empresa multimedia fuerte, con credibilidad y con la posibilidad de ofrecer a nuestros anunciantes una experiencia 360, con un enfoque integral de nuestros medios tradicionales y digitales, para impactar al mayor número de personas posible.

Don Fernando Contreras, centro, lideraba las contrataciones de las grandes figuras del canal. (Anel Kenjekeeva)

¿A qué se va a dedicar ahora?

A descansar un poco y disfrutar con mi familia todo lo que pueda. Más adelante veré si se me ocurre algo interesante.