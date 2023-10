Figura de Multimedios es quien se encarga de animar al público que va a Nace una estrella

En esta nueva temporada de Nace una Estrella hay un nuevo animador o voz en off animando al público. (Albert Marín)

Los aplausos y la alegría que vive el público en cada gala de Nace una estrella no se apaga cuando el programa está en comerciales, más bien al contrario, se aviva más gracias a la animación de Christopher Brenes.

Este locutor de radio, vecino de Tibás, es el encargado en esta temporada de evitar que los asistentes al estudio Marco Picado se aburran cuando los participantes no están cantando en el escenario. Conocido popularmente como la voz en off.

Brenes es actualmente productor de la emisora Los 40, pero fue contratado por Teletica Formatos, para cumplir esta función mientras los presentadores Édgar Silva, Johanna Solano y María Fernanda León toman un poco de aire mientras están en anuncios.

“Ha sido una experiencia muy bonita, he trabajado en televisión y en radio, pero no había tenido antes un acercamiento con Teletica antes y fue reto muy interesante porque como en la temporada pasada, que fue en pandemia, no había público, ahora toca animarlos para que la pasen siempre bien”, dijo.

Christopher Brenes es el encargado de animar al público que llega a Teletica a apoyar a cada uno de los participantes de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

A él le toca motivar a los familiares y amigos de los participantes para cuando entran al aire se escuchen todos bien alegres, aplaudiendo y en ocasiones hasta pone a bailar a los presentadores para que liberen estrés.

Con ellos también es la primera vez que comparte micrófonos, pero dice haberlos conocido desde antes por eso la gran química entre ellos.

“La mancuerna con Johanna, con Fer, con Édgar ha sido muy bonita para levantar al público y se siente muy bonito como animador ser el puente para que la alegría se siente en el televidente, pero sobre todo, también ver cómo se hace todo el programa detrás, así que me siento muy agradecido con la oportunidad que el canal me ha dado”, mencionó.

Esto es lo que pasa en Nace una estrella cuando están en comerciales

Christopher aseguró que en cada gala él trata de ponerse en los zapatos de cada familiar cuando viene el momento de la eliminación, pues sabe que por dentro están nerviosos al saber que su hijo o familiar está a punto de irse y por eso los trata de motivar lo mejor que pueda para que dejen la tensión a un lado.

“Yo inicié en radio cuando tenía 11 años, hice cinco años de televisión en San Carlos, en una televisora local, y ya son 15 años de experiencia y siento que la alegría la traigo en la sangre y me gusta compartirla con la gente”, dijo el guanacasteco de nacimiento, pero sancarleño de crianza.

Cuando el programa está en anuncios el locutor sube al escenario para motivar cada barra. (Lilly Arce Robles.)

Entre semana Christopher se encarga de coordinar todo lo que ocurre dentro de la emisora 104.3 F:M., que es de la empresa Multimedios, donde le dieron permiso de hacer esta “chambita”, que se ha convertido un sueño hecho realidad para él, pues según dijo, siempre quiso estar en uno de estos formatos de canal 7.