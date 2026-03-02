Figura de Teletica contó lo que hacía de niño para cumplir su sueño de trabajar en canal 7

El periodista de Teletica, Rubén McAdam, reveló lo que hacía de niño cuando comenzó a despertarse su sueño de ser periodista y trabajar en canal 7.

Con fotografías de su niñez, el joven comunicador recordó aquella etapa que lo encaminó a cumplir uno de sus mayores deseos profesionales.

Rubén McAdam trabaja en Más que noticias desde junio del 2025. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

Soñaba con Más que noticias desde la escuela

“Recuerdo cuando por allá del 2014 llegaba de la escuela a poner canal 7 para ver Más que noticias (MQN). Siempre fui un chiquillo alegre y me gustaba el programa porque mostraba el lado más positivo de Costa Rica”, afirmó el herediano.

Curiosamente, años después McAdam no solo logró entrar a trabajar a la televisora del trencito, sino que hoy integra el programa del que siempre fue seguidor: Más que noticias (MQN).

Rubén McAdam usó fotos inéditas de su niñez para hacer la revelación. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

De Calle 7 a MQN

Rubén entró a trabajar a canal 7 hace cuatro años. Su primer proyecto en Teletica fue Calle 7 Informativo, pero en junio del año pasado recibió la oportunidad de cambiarse a MQN y no dudó en aceptarla.

“Muchos años han pasado desde aquellas tardes de tele después de la escuela. Hoy, puedo decir que estoy cumpliento un sueño, justo en el espacio que me impulsó a soñar”, destacó el comunicador en varias historias que compartió en Instagram.

En MQN, además de reportero, también es presentador. Su incorporación al programa se dio luego de la renuncia de José Miguel Cruz, el famoso JM, quien dejó el espacio para dedicarse a proyectos personales.

Orgulloso de formar parte del equipo

A pocos meses de cumplir su primer año en el programa vespertino de canal 7, Rubén, de 23 años, confesó sus sentimientos por formar parte del proyecto que Teletica estrenó en 2013.

“Me siento muy orgulloso y honrado de formar parte de este increíble equipo”, mencionó Rubén en el último comentario que hizo sobre su llegada y paso por Teletica.

McAdam es actualmente el integrante más nuevo de MQN, luego del movido 2025 que vivió el espacio tras una década sin cambios en su elenco.

Rubén McAdam dice que Más que noticias siempre le gustó porque siempre mostró el lado positivo de Costa Rica. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

A finales del 2024 renunció José Ernesto Herrera y meses después también salió JM. El actual elenco lo conforman, además de Rubén, Juan Carlos Zumbado, Johnny López, Diana Vásquez y Sebastián Durango.

