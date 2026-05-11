Figura histórica de los concursos de belleza vendrá a elegir a la próxima Miss Universe Costa Rica

La gran final del Miss Universe 2026 está cada vez más cerca. (Facebook/Facebook)

La organización de Miss Universe Costa Rica 2026 soltó una noticia que ya está dando muchísimo de qué hablar entre los seguidores de los certámenes de belleza y es que el reconocido Osmel Sousa regresará al país para la gran final.

Esta vez el empresario, diseñador y misólogo no vendrá como un simple invitado sino que será parte del jurado que elegirá la tica que nos representará en el Miss Universo 2026.

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El famoso asesor de misses, conocido mundialmente como el “Zar de la Belleza”, tendrá la tarea de ayudar a elegir a la próxima representante de Costa Rica junto a Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024, entre otras personalidades.

Osmel Sousa será parte del jurado que elegirá a la nueva Miss Universe Costa Rica. (LEONARDO NOGUERA)

La noticia fue anunciada por la organización a través de sus redes sociales con un mensaje que emocionó a muchos amantes de las coronas y las pasarelas.

“El hombre detrás de algunas de las reinas más icónicas del universo llega para tomar la decisión más importante de la noche”, publicaron.

La final del concurso se realizará el próximo 5 de junio a las 8 p.m. y será transmitida en vivo por ¡OPA! Canal 38.

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La presencia de Osmel Sousa genera gran expectativa, pues el venezolano es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de los concursos de belleza, gracias a su trabajo formando reinas internacionales y misses que han brillado en todo el mundo.