Osmel Sousa, el “Zar de la Belleza”, reveló a Verónica Bastos sus favoritas de Miss Universo, ¿está Costa Rica?

La presentadora Verónica Bastos, de Telemundo, calentó la previa de Miss Universo 2025 con un video que grabó junto al “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa, y el misólogo cubano Miguel Ángel Masjuán, en el que cada uno soltó sus favoritas rumbo a la gran final de este jueves a las 7 p.m. (hora tica). La gran duda, por supuesto, es si Costa Rica aparece entre los nombres fuertes.

Verónica no se guardó nada, pues con una gran sonrisa e ilusión soltó primero el nombre de la tica Mahyla Roth.

Verónica Bastos hizo que Osmel Sousa dijera su top 5 del Miss Universo

“Mi candidata de Costa Rica está guapísima. ¿Dime si no? Bella mi tica”, le dijo a Sousa.

También mencionó a México como una de sus preferidas y destacó la pasarela de Puerto Rico, que según ella estuvo “espectacular”.

Verónica Bastos y el experto en belleza Osmel Sousa, el "Zar de la belleza", junto al misólogo cubano Miguel Ángel Masjuán. (redes/Instagram)

Luego vino el turno de Osmel, cuya opinión siempre pesa. El venezolano se tomó su tiempo, pensó y dijo su lista sin dar muchas explicaciones.

“A mí me gusta la de Puerto Rico, la colombiana, la mexicana, la venezolana, la de Costa Rica… y hay otra… Costa de Marfil.”

Con eso dejó clarísimo que la tica sí le hace ruido y que la ve con opciones reales de avanzar.

¿Qué dijo el cubano?

Masjuán, por su parte, fue el más técnico, pero no tan amable con Costa Rica. Él soltó nombres como Colombia, Costa de Marfil, Cuba, México y Tailandia, y explicó por qué la anfitriona podría meterse en la pelea.

“¿Sabes por qué va a entrar Tailandia? Porque en el jurado había tres exmiss Tailandia, una canadiense que vive en Tailandia, tres filipinos e Ismael Cala”, mencionó.

Para el experto en certámenes de belleza Osmel Sousa, la costarricense Mahyla Roth estará entre las semifinalistas del Miss Universo 2025. (Róger Gutiérrez para LN/Róger Gutiérrez para LN)

Eso sí, dejó claro que para él, Costa Rica no entra en su top 10.

El video generó un montón de expectativa porque este año compiten 130 candidatas, y apenas inicie la transmisión, el concurso anunciará a las 30 semifinalistas. Luego el jurado reducirá el grupo a 12, más tarde a 5, después a 3 finalistas y, finalmente, se revelará a la nueva reina universal.

Con opiniones tan distintas entre los expertos, el público tico está más que picado por saber si Mahyla logrará colarse entre las favoritas o si dará la gran sorpresa esta misma noche. ¡Cada vez falta menos!