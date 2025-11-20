¿Ganar Miss Fotogénica predice el triunfo en Miss Universo? Esto dicen las estadísticas para Mahyla Roth

A lo largo de la historia del certamen Miss Universo, el premio Miss Fotogénica ha sido un reconocimiento importante, pero solo cuatro de sus ganadoras han logrado coronarse como Miss Universo, lo que muestra que este galardón no suele predecir la victoria final.

El reconocimiento a Mahyla Roth refleja apoyo del público, aunque no define el resultado final. (Tomada de Instagram: Mahyla Roth /Tomada de Instagram: Mahyla Roth)

¿Qué dice la historia del certamen?

Desde su creación, el premio Miss Fotogénica ha destacado a las concursantes más carismáticas frente a la cámara, sin embargo, las estadísticas muestran que conseguirlo no asegura la corona. De más de 60 mujeres premiadas, únicamente cuatro lograron ganar ambos títulos, lo que convierte esta coincidencia en un caso excepcional más que en una regla.

Filipinas domina, pero sin garantía de triunfo

El país que más veces ha obtenido el premio es Filipinas, con siete títulos de Miss Fotogénica. No obstante, solo dos de esas ganadoras consiguieron convertirse también en Miss Universo, lo que confirma que el galardón no funciona como predictor directo.

¿Qué significa esto para Mahyla Roth?

Maribel Guardia fue seleccionada como la más fotogénica en el certamen de Miss Universo de 1978, en México.

El reciente reconocimiento de Mahyla Roth como Miss Fotogénica en Miss Universo Tailandia 2025 refleja el fuerte apoyo del público y su impacto visual, pero según los registros históricos, este premio no determina el resultado final del concurso. Aunque a menudo quienes lo ganan logran llegar a semifinales o finales, no implica un triunfo asegurado en la competencia principal.

Costa Rica ya había ganado este reconocimiento en 1978 de la mano de Maribel Guardia y pese a que no clásifico entre las 15 finalistas, el titulo que le permitió empezar una destacada y exitosa carrera en actuación y canto en México.

No cabe duda que pese a que el ser la participante más fotogénica no le garantiza la corona a Mahyla, la tica está representando al país de la mejor manera, muchos esperan que su paso por el Miss Universo sea uno de los más destacados en la historia de Costa Rica.

