¿A qué hora ver Miss Universo 2025 en Costa Rica? Aquí la explicación

Mahyla Roth (verde) es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2025. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

La organización de Miss Universo 2025 confirmó que la final del certamen se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia; sin embargo, los costarricenses que quieran ver la participación de Mahyla Roth deben de estar pendientes del siguiente detalle.

Cabe recordar que la diferencia horaria entre ambos países es de 13 horas; por ende, en Costa Rica la transmisión de la final se verá un día antes.

Un día antes

Mientras en Bangkok el evento se iniciará el viernes por la mañana, en nuestro país serán apenas las primeras horas de la noche del día previo. Por eso, los ticos deberán conectarse este jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. si quieren seguir la gala en vivo por la página oficial del concurso internacional.

La reina costarricense Mahyla Roth lució este traje nacional en el Miss Universo 2025. (Instagram/Instagram)

Este detalle ha generado confusión en redes sociales, donde muchos seguidores daban por hecho que la final sería este viernes por la noche.

En resumen, aunque, oficialmente, es viernes en Tailandia, en Costa Rica la coronación se verá el jueves, por lo que los fanáticos deberán ajustar su agenda para no perderse el momento más esperado del certamen, que es cuando se conocerá cuál de las 130 participantes ganará la corona.