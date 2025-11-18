Farándula

¿A qué hora ver Miss Universo 2025 en Costa Rica? Aquí la explicación

El Miss Universo 2025 es en Tailandia y por la diferencia horaria en Costa Rica se verá un día antes

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
El vestido “Verde Cahuita” fue diseñado por el costarricense Kevin Rojas y Mahyla Roth lo llevó puesto en su primera pasarela del Miss Universo.
Mahyla Roth (verde) es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2025. (Miss Universo Tailandia/Miss Universo Tailandia)

La organización de Miss Universo 2025 confirmó que la final del certamen se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia; sin embargo, los costarricenses que quieran ver la participación de Mahyla Roth deben de estar pendientes del siguiente detalle.

Cabe recordar que la diferencia horaria entre ambos países es de 13 horas; por ende, en Costa Rica la transmisión de la final se verá un día antes.

LEA MÁS: Así le fue a Mahyla Roth y a su precioso vestido en la entrevista con el jurado de Miss Universo

Un día antes

Mientras en Bangkok el evento se iniciará el viernes por la mañana, en nuestro país serán apenas las primeras horas de la noche del día previo. Por eso, los ticos deberán conectarse este jueves 20 de noviembre a las 7 p. m. si quieren seguir la gala en vivo por la página oficial del concurso internacional.

Miss Universo Costa Rica reveló el traje de la reina costarricense Mahyla Roth .
La reina costarricense Mahyla Roth lució este traje nacional en el Miss Universo 2025. (Instagram/Instagram)

Este detalle ha generado confusión en redes sociales, donde muchos seguidores daban por hecho que la final sería este viernes por la noche.

LEA MÁS: Video: Así es el traje típico de Mahyla Roth para Miss Universo

En resumen, aunque, oficialmente, es viernes en Tailandia, en Costa Rica la coronación se verá el jueves, por lo que los fanáticos deberán ajustar su agenda para no perderse el momento más esperado del certamen, que es cuando se conocerá cuál de las 130 participantes ganará la corona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miss Universo 2025Mahyla RothTailandiaMiss Universe Costa Rica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.