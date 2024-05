Flofilu: la cosplayer y gamer que debe su nombre a un peluche y un chiste de la escuela

Lucía Morales es Flofilu, jurado de Club Gamers. (Cortesía)

Un peluche que llevó a la escuela llamado Flofi inspiró el nombre artístico de la cosplayer y gamer Lucía Morales.

La vecina de Santo Domingo de Heredia, de 25 años, es parte de los fichajes que hizo Repretel para su nuevo programa Club Gamers. Ella integra el panel de jurados.

Con La Teja, Morales conversó de cómo fue que se hizo aficionada a los videojuegos, de su gusto por hacer cosplay y de toda la plata que ha gastado en un traje; así como de la oportunidad que vive en la televisión nacional.

Flofilu no es del todo ajena al medio farandulero del país, pues ha participado en anuncios de televisión y se afianza como una creadora de contenido en redes. Así es ella.

-¿Por qué Flofilu?

Era el nombre de un peluche que llevé a la escuela, una amiga mía dijo que era Flofi y empezamos como un chiste de que todo era Flofi; entonces ella era Flofi algo y yo era Flofilu. Cuando comenzó a salir Facebook e Instagram había que tener un apodo y mi nombre real que es Lucía estaba ocupado, y puse Flofilu y estaba disponible. Y así me quedé, lo uso en todo y me dicen más Flofilu que Lucía.

-¿Cómo fue que se encontró con este mundo de los videojuegos?

Comencé desde muy pequeñita. Mis papás son gamers y mi abuela también. Con mi abuela recuerdo que tenía la costumbre de sentarme a verla jugar en la computadora y con mis papás, mi hermano y yo teníamos una hora que nos mandaban a dormir porque era el tiempo de ellos para jugar. Entonces siempre hubo consolas en la casa y en la compu jueguitos que eran adaptados a la edad.

Flofilu fue gamer desde que era una niña. (Cortesía)

-¿Y el cosplay cómo llegó a usted?

El cosplay y el anime me comenzaron a gustar en el cole. En ese momento mi pasatiempo era hacer telas y muchos ejercicios de ese tipo, pero me lesioné una pierna y tuve que dejarlo por un tiempo. Cuando regresé tuve que aprender a hacer todo lo que hacía, no tenía la misma elasticidad, entonces pasaba más tiempo en la casa y encontré refugio en el cosplay.

-¿Entonces el cosplay llegó por esa lesión?

Yo lo estaba considerando desde antes, pero realmente me lancé a hacerlo porque ya no podía caminar igual, estirarme igual, ya no duraba en las clases y cambié un pasatiempo por el otro, fue todo un caos al principio, pero un caos que al final salió bien.

-¿Qué es lo que más le gusta del cosplay?

Crear e ir aprendiendo técnicas nuevas. Yo tengo un diagnóstico de TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y es común que gente con este diagnóstico esté cambiando de pasatiempos y el cosplay es muy así, porque hay que coser, pintar, maquillar, estilizar pelucas, entonces cubre muchas cosas que me gusta hacer.

Flofilu en uno de las primeras transformaciones de cosplay que hizo. Ella cosió este disfraz. (Cortesía)

-¿Cuántas pelucas tiene?

No podría decir la cantidad, es una caja llena de pelucas de colores. Uno se convierte en un semiacaparador.

Estudios Favoritos Mamá Flofilú está cursando un técnico en Producción Audiovisual y ya se había graduado en otro de locución. Spyro es el videojuego favorito de la florense y afirma que es buenísima jugando Tetris. Se declara como mamá roedora porque le encanta tener cobayas (hamsters). Tenía dos, pero uno se le murió.

-¿Es caro ser cosplayer?

Sí y si sos alguien que crea lo es más, porque hay que tener las herramientas que se necesitan para trabajar con los materiales, los accesorios, las pelucas, las telas, y todo lo que se requiere.

-¿Cuál es el disfraz más caro que se ha hecho?

Está en construcción y tiene tela traída de otro país, materiales impresos en 3D, pintura y mucho foam. Es un personaje que se llama Malenia y el costo de este disfraz podría llegar a alcanzar los 90 mil colones.

Flofilu antes hacía ejercicios en telas, pero se lesionó y ahí encontró el cosplay. (Cortesía)

-¿Con qué frecuencia hace cosplay?

Hay muchos cosplayer que se transforman para tomarse fotos, pero yo si lo hago por trabajo. Como mínimo hago cosplay dos veces al mes.

-¿Compite? ¿Ha ganado algo?

Hay gente que hace cosplay para lucirlos y otros para concursar. He estado en concursos como juez, pero no concursando porque requiere de mucho tiempo.

Flofilu haciendo cosplay cuando era más chiquitilla. (Cortesía)

-¿Qué representa esta oportunidad que le dio Repretel?

Es crecimiento, una oportunidad para que conozcan sobre este mundo de los videojuegos y del cosplay y un premio a tantos años de esfuerzo.