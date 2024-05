Paula Chavarría regresa con todo a la TV, pero antes se confesó; ¿dijo algo de Fernán Faerron?

Paula Chavarría está feliz porque este sábado regresa a la TV como presentadora de Club Gamers, el nuevo programa de Repretel. (Instagram)

El 2017 es un año de gran significado para Paula Chavarría, pues marcó su debut en el ojo público como presentadora de VM Latino, el canal de la música, y locutora en la emisora 103.

Siete calendarios han pasado desde entonces y la periodista, de 26 años, ahora es una figura muy conocida en el medio del entretenimiento local.

Lo guapa que es, su “ángel” para las cámaras y una que otra polémica que se le ha cruzado en el camino, le han dado mucha popularidad a Pau, quien regresa con todo a la televisión este sábado.

Chavarría es parte del elenco que Repretel fichó para su nuevo programa Club Gamers, que se estrena este 11 de mayo a las 8 de la noche por canal 6.

De esa oportunidad que le dio la televisora de La Uruca, del tiempo que lleva en el medio y de las polémicas que han llevado su nombre a los titulares de los periódicos, ella habló con La Teja.

-¿Qué representa ser parte de este nuevo proyecto de Repretel?

La verdad, demasiado honor y agradecimiento; se los he dicho a ellos. Repretel ha tenido varios proyectos y que me tomaran en cuenta para este que es completamente diferente y un programa nuevo que es para otro tipo de público, me parece una oportunidad demasiado chiva.

-¿Le ilusionaba reincorporarse a la tele?

En realidad sí. Este año tenía esa idea en mi mente, no sé si lo manifesté, lo pensé. El año pasado estuve muy tranquila porque fue el primer año que estaba fuera de tele o radio y de todo; pero este año decía que estaría chiva regresar a un proyecto en radio o en tele. Se dio esto y yo feliz.

Paula Chavarría en uno de sus inicios en el medio farandulero como locutora de radio.

-¿Cuánto la reta esta oportunidad?

El reto creo que es el tipo de público que es diferente porque son “gamers” (aficionados a videojuegos), entonces cumplir con todas las expectativas de ellos y de los fans del videojuego Just Dance es el desafío.

-¿Cómo se ha preparado para este programa?

Con mucha comunicación con todos los que están en el proyecto, y con Diego (Díaz, el productor) que desde el día uno nos dio su apoyo y tranquilidad.

¿En qué momento de su vida llegó esta oportunidad?

En un momento en el que estoy demasiado tranquila y feliz. Creo que todo llega cuando tiene que llegar. El año pasado no tenía en mente volver a un proyecto así, estaba enfocada en otras cosas, andaba viajando y me di un año sabático y este año me agarra el proyecto en un momento muy feliz y donde estoy muy tranquila.

Paula Chavarría tiene una licenciatura en Periodismo Deportivo, por eso en algunas oportunidades apoyó en las transmisiones de FUTV. (Instagram)

-Lleva 7 años en el medio, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar ahí?

Me encanta demasiado el contacto con la gente, entonces lo más bonito de todo este tiempo ha sido esa cercanía con las personas y que muchos ya se sienten como parte de la vida de uno y uno hasta los siente como amigos, eso a mí de verdad me encanta.

-La vida pública la convirtió en blanco de la gente, ¿cómo ha sido estar tan expuesta al qué dirán?

Siento que es parte de. Al final, en todos los trabajos y cosas que uno haga en la vida van a haber cosas buenas y no tan buenas, y no me molesta en lo absoluto porque siempre he pensando que cada persona tiene derecho a opinar lo que quiera, yo lo respeto y solo sigo intentando hacer las cosas bien todos los días y trabajando en lo que me gusta.

Que porque anda con este o con el otro, porque está aquí o allá o lleva esto o lo otro… ¿Cómo toma ser comidilla de la gente por todo?

Yo tranquila porque no me tomo las cosas personales y, realmente, casi nunca ando viendo comentarios, entonces ya sea lo que sea que salga en noticias o chismes, yo sigo en lo mío y ya.

El año pasado hubo mucha polémica alrededor de su nombre junto al de Laura Ortega y Fernán Faerron (futbolista fue ex de Pau) que dio mucho de qué hablar…

Como le digo, trato de que esos chismes o noticias o comentarios no me roben mi energía, yo seguía en lo mío y ya. Al final la gente siempre habla cosas de las cuales no sabe absolutamente nada y todo bien con eso.

¿Algo que aclararle a las personas entonces respecto a lo que pasó?

No. Al final yo estoy tranquila y sé exactamente cómo ha sido cada situación en mi vida y eso ha sido lo único que importa. Uno le puede caer bien o mal y la gente puede pensar lo que crea que es completamente respetable de mi parte y listo. Siempre digo que lo que uno habla de los demás es lo que tiene en el corazón.

Paula Chavarría también integró el equipo del desaparecido Conexión fútbol, programa que Repretel sacó del aire a mediados del 2023. (Instagram)

Y de todos esos dimes y diretes que hubo con ellos, ¿qué puede decir?

Es que son situaciones que tienen que pasar, creo que uno de todo aprende y listo, todo pasa por alguna razón y yo nada más trato de sacar lo bueno de cada situación.

¿Tiene alguna relación con ellos actualmente?

No, no tengo comunicación con ellos.

Fue grande esa polémica por todo lo que se dijo…

Ninguna controversia ha sido tan grave en mi vida porque ninguna me ha quitado mi paz, nunca. Al final, los problemas son parte de mi vida, pero ninguno ha logrado que yo diga que voy a tirar la toalla o que me voy a desaparecer de redes, es parte de.

Se viene especulando que ya tiene novio, ¿cómo está su vida sentimental?

Con ese tema todo bien. Estoy demasiado feliz y en paz.

Paula Chavarría dio una pista de lo enamorada que está en febrero pasado, con la excusa del mes del amor y la amistad. (Tomada de Instagram)

¿Se puede confirmar que está de novia del jugador José Gabriel Vargas, de Cartaginés?

Prefiero no decir nombres y mantenerlo así; pero estoy feliz y tranquila.