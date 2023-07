Laura Ortega y Paula Chavarría se enfrentan por Faerron, con muchas amenazas incluidas

17/06/2023/ famosos en concierto de Christian Nodal / en la fotografía Laura Ortega con su novio / foto John Durán (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Antes del temblor que se sintió en el país antes de la medianoche de este miércoles, un socollón de otro tipo se dio en redes sociales con Fernán Faerron, Laura Ortega y Paula Chavarría como protagonistas.

Cuando parecía que ya la situación entre ellos estaba calmada, luego de que los primeros meses de este año estuvo muy tensa, nuevamente se armó el mosquero, ya que la pareja señala que Pau no los deja en paz, incluso amenazó con compartir contenido privado del jugador herediano.

Laura Ortega habló de demandar a Paula Chavarría

En un par de en vivos que realizó el youtuber Diego Bravo, donde habló con Paula y con Laura, ambas dieron a conocer sus puntos de vista en donde se nota que están con las uñas bien afiladas y en pie de guerra.

Por el lado de Ortega, se dice que Chavarría no los ha dejado en paz, al punto que ya están pensando en demandarla por difamación y calumnias.

“Dijo que iba a filtrar videos íntimos de él, si yo me atrevía a hablar. No entiendo cómo una persona, no sé si es inmadura o qué, sigue hablando y no sabe que hay leyes y que uno paga por las cosas que dice y hace. Lo ha hecho ver como el infiel o como la mierda de persona y ella sabe que no fue así. Esto es como para que ella aprenda a respetar y a reservarse comentarios que no son ciertos porque eso es difamación”, comentó Ortega, quien horas antes había dado a conocer que lamentablemente sufrió un aborto en las últimas semanas.

Laura agregó que si algo íntimo de su actual pareja se comparte, ya saben a quién señalar.

“A partir de este momento, si algo así sale a la luz, ustedes ya saben quién es la responsable. Y si ella tiene un poco de consciencia lo pensaría dos veces porque inclusive con su trabajo le podría afectar”, afirmó.

Paula Chavarría dice que ella solo se ha defendido. Instagram.

Paula, quien es una de las panelistas ocasionales del programa Conexión Fútbol, se defendió diciendo que el cuento es diferente, pues los que se han encargado de hablar mal de ella en Twitter y en otras redes sociales son Laura y Fernán.

Confirmó que le dijo a su ex sobre cómo ella podría defenderse si los supuestos ataques continúan.

“Amenaza para mí es una palabra medio grande. Yo a Fernán le dije que deje de hablar de mí, de meterse conmigo, porque si no yo voy a hablar y a exponer cosas que no le convienen a él, como dije antes, si yo hubiera querido dejarlo en mal lo hubiera hecho hace rato.

“No son videos necesariamente íntimos, él sabe qué otros videos son. Y si ellos iban a seguir hablando mal de mí, yo también tenía cómo”, comentó durante la conversación, la cual finalizó cuando Ortega se metió al en vivo para ver lo que decían.

A Paula y Fernán los ata todavía que él sacó un carro de agencia a su nombre cuando eran pareja y que es el que ella actualmente tiene y que, según comentó, ha ido pagando mes a mes sin inconvenientes.