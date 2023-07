Laura Ortega relata llorando que le hace frente al momento más triste de su vida

Laura Ortega y Fernán Faerrón iban a ser papás. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Hace unos días Laura Ortega le dijo a sus miles de seguidores que no todo lo que brilla es oro en redes sociales y que muchas personas podrían estar cargando una cruz tremenda a sus espaldas, aunque sonríen y dejan ver otra cara en esos perfiles.

La modelo y cantante decía eso por algo, y este martes decidió compartir con su comunidad virtual a lo que se refería en aquel momento.

La guapa ojiverde le está haciendo frente al momento más triste de su vida: la noticia de que el bebito que cargaba en su vientre falleció.

Tanto la noticia del embarazo como de la pérdida sorprendieron este martes por la noche, cuando ella decidió de una vez por todas hablar sobre el duro momento por el que pasa junto a su novio, el jugador del Herediano, Fernán Faerron.

Laura Ortega también es cantante, además de modelo. (Instagram)

Fue una pregunta que le hicieron en Instagram la que dio pie a la confesión de esta muchacha, quien llorando narró los momentos de tristeza, frustración y duda a los que le está poniendo el pecho. Es más, dijo que no sabía ni siquiera si estaba lista para hablar públicamente del tema, pero lo hizo.

“Justo en este momento tengo un aborto retenido. Es aborto retenido porque me recomendaron de que saliera naturalmente en vez de tener que hacerme un legrado, porque dicen que es una situación ya lo suficientemente traumática como para someterme a algo que es doloroso y genera más trauma. Entonces sí, estuve embarazada casi tres meses”, inició la joven, de 28 años, su historia.

Laura Ortega publicó esta imagen del ultrasonido donde se confirmó su embarazo.

Laura mencionó que ella y su novio estaban muy ilusionados con que iban a ser papás y que por eso le es difícil explicar el gran dolor que tiene por lo sucedido, aunque a ella le habían advertido en el pasado que iba a tener algunas complicaciones para ser mamita.

“Estábamos muy ilusionados. De verdad no les puedo explicar lo que se siente. Es triste porque me habría gustado estar más preparados para esto que estoy viviendo, pero no se habla lo suficiente y la verdad de las cosas es que es muy normal las pérdidas, sobre todo en el primer embarazo, cosa que yo había escuchado pero decía que estaba perfectamente bien, sana, no tomo alcohol literal ningún día de mi vida, no fumo, no hago drogas, nada tenía porqué salir mal pero la realidad es que una de cada 10 mujeres tiene pérdidas antes de los tres meses y jamás imaginé que sería mi caso”, refirió.

Laura Ortega y Fernán Faerrón tienen varios meses de noviazgo.

Este tiempo ha sido un infierno para ella pues, según dijo, se ha cuestionado mucho de sí misma porque uno de sus grandes sueños es ser mamá.

“Me he sentido como fracasada, no sé porqué siento eso, como que fallé, que hice algo malo o que fue mi culpa. Ha sido difícil para mí lidiar con eso, en especial con el hecho de que todavía está ahí y solo queda esperar. De verdad no les puedo explicar lo que duele, lo que se siente y más dudas que uno tiene y que nunca voy a saber porqué mi pelotita se tuvo que ir, porqué tuve que vivir eso. Nunca lo voy a entender”, agregó entre lágrimas.

Lau contó que su novio también vive su propio luto y piensa que a él le ha dolido incluso más, pero que se ha mostrado fuerte frente a ella para servirle de sostén en estos duros momentos.

“Le agradezco a la vida haberme puesto a Fernán en mi vida porque creo que él ha sufrido más que yo, aunque ustedes no lo creen y él se ha encargado de tragarse todo ese dolor para ser fuerte para mí, y de verdad que lo admiro porque no sé cómo lo hace, pero solo Dios sabe porqué no era nuestro momento”, manifestó la muchacha.

Laura Ortega pasa por un duro momento

Desde La Teja le enviamos a Laura y Fernán un abrazo y nuestras oraciones para que Dios les dé la fortaleza y la paz en estos duros momentos.