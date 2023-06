Laura Ortega sorprende al hablar de su carrera musical y de su vida amorosa

Laura Ortega lanzó su carrera musical en el 2021 y en octubre del 2022 lanzó su primer tema en solitario que tituló "Karma". (Instagram)

Lo que Laura Ortega tiene de despampanante, lo tiene de divertida, de buena gente y de excelente cantante.

De esa manera lo demostró el sábado pasado en el concierto de Christian Nodal, en Pedregal, en Belén de Heredia.

Ese día, antes de que el mexicano iniciara con su espectáculo, Ortega deslumbró de muchas formas con un dueto que hizo con el cantante tico Dani Maro, uno de los teloneros del concierto de Nodal.

Desde el escenario Laura robó las miradas y uno que otro piropo de las cientos de personas que cerca de las 6 de la tarde ya estaban en el lugar esperando a que Nodal iniciara su show, que comenzó minutos antes de las 8 de la noche.

LEA MÁS: (Video): Laura Ortega deslumbró en show de Christian Nodal

El curvilíneo cuerpo de Ortega ceñido en un vestido blanco atraía la atención del público, que también disfrutaba de su potente y afinada voz interpretando el tema “Pa’ qué”, una colaboración de ella con Maro quien, además, es su productor musical.

Laura contó ese día a La Teja que se la comieron los nervios porque fue la primera vez que cantó frente a tanta gente, incluso, ella reconoció que en las primeras estrofas le costó que la voz le saliera.

Laura Ortega junto al cantante Dani Maro en el dueto que hicieron en el concierto de Chistian Nodal, previo al inicio del espectáculo. (Manuel Herrera)

“Es la primera vez que lo hago (cantar) frente a tanta gente. Al principio ni siquiera me salía la voz; la primera estrofa sentí que me ganó la taquicardia, pero ya luego me solté y muy feliz la verdad, siento que el ambiente estuvo bonito y entonces lo disfruté”, dijo Ortega en aquel momento luego de bajarse del escenario.

Pero no fue lo único que habló, la influencer, de 28 años, hizo algunas confesiones adicionales sobre su carrera musical y hasta habló de cómo van las cosas con su novio, el jugador del Herediano, Fernán Faerron, con quien anda desde el año pasado.

LEA MÁS: ¿Cómo ha cambiado la modelo Laura Ortega con los años? Tiene que verlo

Laura Ortega y Dani Maro

En despegue

La expresentadora de televisión catalogó la oportunidad de cantar en el concierto de Nodal como un sueño que se le hizo realidad, en un momento donde tiene mucha luz respecto a cómo quiere conducirse como artista de la música.

“Siempre soñé con algo así y para mí significó el mundo y esto me da motivación. Siento que en algún momento estuve estancada porque estuve en un cambio de qué hacer, qué género musical escoger, entonces esta oportunidad me dio la motivación y la esperanza de saber que puedo hacerlo, que puedo ir hasta dónde yo quiera y que soy la única que se impide salir adelante, así que esto fue algo muy bueno para mí y para construir mi carrera”, afirmó la guapa muchacha en entrevista con La Teja.

Entrelíneas estrenó el tema 'Otro verano' con la colaboración de Laura Ortega, quien debutó en la música con ese tema de la banda nacional. Fotografía: Cortesía Entrelíneas. (Cortesía Entrelíneas)

Laura debutó como cantante el 16 julio del 2021 con el grupo nacional Entrelíneas. Con la banda colaboró poniéndole la voz femenina al tema “Otro verano”, que es bastante romántico.

Su debut llamó bastante la atención por la calidad de su voz; sin embargo, los meses pasaron y no había novedad sobre su carrera musical, hasta octubre del 2022 cuando lanzó “Karma”, su primera pieza en solitario a ritmo de reguetón, y en esa exploración de géneros continuó hasta dar en el blanco con el género musical con el que quiere consolidarse como artista: el pop.

“Dani Maro es mi productor musical y estamos grabando nueva música, ya completamente diferente a lo que les enseñé (en sus inicios) pero estoy muy contenta por lo que viene, porque ahora estoy explorando con géneros más pop”, contó Ortega.

Pero Laura hizo una aclaración respecto a su futuro en la música que nos dejó con la boca abierta y está relacionada con el idioma en el que seguirá cantando: ¿inglés o español?

LEA MÁS: Laura Ortega será telonera en conciertazo de un artista internacional

“Siempre en español, porque soy latina y eso no lo vamos a cambiar y no vamos a ponernos a jugar de gringa y no es que no vaya a cantar en inglés, si en algún momento se da de cantar en inglés lo veremos, pero verdaderamente ahorita no tengo por qué (cantar en inglés)”, justificó con ese manera divertida con las que a veces responde preguntas en Instagram.

Laura Ortega y su novio, el futbolista del Herediano Fernán Faerrón, en el concierto de Christian Nodal, el sábado pasado. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Corazón feliz

Así de bien como siente Laura que va su carrera musical, así también va su relación amorosa con Fernán Faerron, quien fue la envidia de muchos hombres.

La Teja le preguntó a Laura cómo se sentía con su galán y ella no dudó en responder: “Estoy llena de paz y muy feliz y tranquila y, creo, que eso es lo que importa”, comentó.

Y es que la vida amorosa de esta nueva artista y seguida influencer parece que por fin encontró norte, pues a ella no le fue muy bien en su matrimonio con el piloto de carros Danny Formal, con quien estuvo casada un año; ni en su relación con André Solano, también piloto de carros y ex de Natalia Carvajal.

LEA MÁS: Exesposo de Laura Ortega se volvió a casar y por partida doble

Pero eso es cosa del pasado, porque en el presente, esos bellos ojos de Lau reflejan que sí está bien enamoradita del jugador florense y que ese sentimiento es mutuo, porque también a él se le ve con una sonrisa de oreja a oreja y con ojitos más brillosos de la cuenta.