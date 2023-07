¿Por qué Laura Ortega no hará nunca más ventas de garaje con su ropa?

Laura Ortega tiene 28 años y además de modelo, ella es cantante. (Instagram)

Laura Ortega aseguró este jueves que nunca más en su vida hará un “closet sale” o venta de garaje de su ropa, ya que la única vez que lo hizo aprendió una lección de la cual muchos deberían aprender.

Ortega, quien es cantante y modelo, confesó en Instagram que después de que hizo una mega venta de garaje de cosas suyas, no se sintió nada bien, aunque hizo bastante platica y le gustó compartir de cerca con la gente.

“En parte me gustó mucho compartir con diferentes mujeres que llegaron hasta Heredia, algunas solo a saludarme y fue muy lindo, pero esa plata que hice con mi ‘closet sale’ en un abrir y cerrar de ojos se me fue. No fue algo de bendición, no fue algo provechoso, y siento que fue porque toda la vida he regalado mi ropa a la gente que lo necesita y siempre ha sido mi manera de ayudar con algo”, expresó Laura.

Laura Ortega explica por qué no vende su ropa

La sensual ojiverde se detuvo a hablar sobre eso luego de que le hicieran la pregunta en redes sociales, debido a que hay muchas personas que esperan esas ventas de garaje de las famositicas para hacerse de alguna que otra cosita.

Lau mencionó que esa vez después de que vendió todo se sintió muy mal porque no estaba ayudando a nadie como había acostumbrado.

“Y no sé si me van a entender y no estoy diciendo que hacer ‘closet sales’ sea malo, pero ese fue mi caso. La verdad siento que, manos que dan nunca van a estar vacías y toda esa plata que gané esa vez la hubiera ganado tres veces más si la hubiera regalado”, agregó Ortega, de 28 años.

Ella llamó ese pensamiento como una filosofía de vida y aprovechó para motivar a sus seguidores a hacer obras de caridad porque hay gente con muchas necesidades.

Laura Ortega tiene una carrera musical relativamente nueva. (Instagram)

“Si ustedes tienen el chance de bendecir a una persona con la ropa que ya no usan, eso se le va a devolver multiplicado, van a ver”, sentenció la guapísima de Lau, que ahora nos damos cuenta que también tiene un corazón de oro.

