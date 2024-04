Paula Chavarría recibió jugosa propuesta, pero por miedo la rechazó

Paula Chavarría contó lo que le pasa desde que sale en televisión. (Instagram)

En medio del buen año que está viviendo, Paula Chavarría recibió una jugosa oferta de un seguidor, pero por miedo la rechazó.

Chavarría contó este jueves en sus redes que una persona le ofreció 5 mil dólares (unos 2,5 millones de colones) si aceptaba salir con él a cenar.

La propuesta la recibió mediante la cajita de preguntas en Instagram y la guapa periodista lo hizo público para contar que no es la primera vez que le pasa algo así.

Paula Chavarría recibió un ofertón en sus redes, pero la rechazó. (Instagram)

Pau mencionó que desde que dio el salto a la tele, hace ya algunos años, ese tipo de ofrecimientos no le han faltado, pero fue la primera vez que recibió la oferta por un monto de dinero tan alto.

“Justo desde ese momento que empecé en televisión me hacían esas propuestas de ‘solo ir a cenar’ por 2 mil o 3 mil dólares, pero la verdad no es mi ride. Me daría mucho miedo ir sola con una persona que ni idea”, afirmó Paula en un comentario que hizo.

La guapa no critica ni juzga a las personas que sí aceptan invitaciones con esas características, pero reiteró que eso no va con ella.

“Todo bien si alguien lo hace, no le veo nada de malo, pero a mí me daría miedo y, de fijo, estaría cero cómoda”, continuó.

La publicación la hizo Chavarría este jueves, tiempo después de que Repretel confirmara que la había contratado como presentadora del programa Club Gamers, que canal 6 estrenará en mayo.

Paula presentará el nuevo espacio al lado de Alejandro Coto y Jorge Vindas, con quienes compartió cámaras en Conexión fútbol.

A esas buenas noticias que le ha traído el 2024 a Pau, se suma el tema del amor, que tocó a su puerta de nuevo y ella está muy feliz y enamorada.

Paula Chavarría será presentadora de Club Gamers, el nuevo programa de Repretel. (Cortesía)

