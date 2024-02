Paula Chavarría mete la cuchara en la historia de amor de Laura Ortega y Fernán Faerron

Laura Ortega y Fernán Faerron se casaron el domingo 4 de febrero.

Laura Ortega y Fernán Faerron cocinan una nueva historia de amor desde el pasado 4 de febrero cuando se casaron; y dos semanas después del suceso, la ex del jugador del Club Sport Herediano, Paula Chavarría, metió la cuchara en el asunto.

Chavarría anda estrenando novio, pero eso no le impidió hablar sobre la nueva etapa sentimental que vive su ex con la guapa cantante, con quien Paula ha protagonizado algunas polémicas “al aire”.

LEA MÁS: No van a creer lo que hizo Paula Chavarría el día de la boda de su expareja Fernán Faerron y Laura Ortega

En una entrevista con De boca en boca, Paula confesó estar feliz por el momento que vive el jugador florense y hasta le envió buenos deseos, pues considera que todo viene por vuelta en esta vida y que ella no se alegra “por el mal ajeno”.

“No vería por qué desearle el mal a una persona porque al final eso se me va a devolver. Me encanta porque si está feliz, yo también, encantada, porque realmente no soy ni he sido ese tipo de personas que se alegran por el mal ajeno, entonces, si está feliz, qué dicha, y no en específico para él, sino en general que la gente esté feliz, creo que eso es al final lo que a uno se le va a devolver: lo que uno desee a la gente y le deseo lo mejor y que sea muy feliz”, dijo Chavarría.

Paula Chavarría tuvo un romance por un tiempo con Fernán Faerron. (Instagram)

LEA MÁS: Paula Chavarría confirmó que le está dando una nueva oportunidad al amor

En la misma entrevista, la expanelista del desaparecido programa Conexión fútbol aseguró que no ha visto fotos ni videos del matrimonio de Lau y Fer, pero sí dijo cómo se imagina que fue.

“No he visto fotos porque no lo sigo, pero me imagino que fue bonito, entonces ¡qué dicha!”, afirmó.

Como su ex, Chavarría confirmó que también le gustaría casarse, pero dijo que ese momento llegará cuando tenga que llegar y que no forzará nada para eso.