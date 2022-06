Flor Urbina crea su propio programa para hablar de Dancing sin pelos en la lengua

Flor Urbina siempre estuvo en Dancing with the stars como jueza, pero este año no la invitaron porque está viviendo en Estados Unidos. Archivo (JOHN DURAN)

Flor Urbina, la jueza de hierro, no estará en Dancing with the stars como ya se lo habíamos adelantado, pero eso no quiere decir que ella no opinará o calificará a los participantes.

La experta en baile, que está viviendo ahora en Estados Unidos, creó su propio programa de crítica y chismes de todo lo que ocurrirá en esta sétima temporada del espacio de Teletica, que arranca el domingo 26 de junio.

El espacio llamado “Dancing sin filtros” lo transmitirá a través de las redes sociales los lunes a las 8 p. m., y no estará sola, porque lo hará junto a la periodista Maricruz Leiva, la experta en moda Amanda Moncada y el youtuber Diego Bravo.

Flor hablará de lo ocurrido en cada gala con Maricruz Leiva. Amanda Moncada y Diego Bravo cada lunes a las 8 p.m..

Flor aclaró que este es un proyecto ajeno a Teletica y que por ende todos podrán hablar sin pelos en la lengua, es decir, contarán qué no les gustó, si las calificaciones fueron justas, si el traje que usaron fue el mejor, así como de los chismes que irán surgiendo gala con gala.

“Yo voy a estar como la jueza de hierro, como siempre se me ha conocido, pero voy a estar junto a otras personas, profesionales también en la materia, hablando de lo que está acontenciendo con el jurado, con las notas y con las correcciones y todo lo que tiene que ver con la parte técnica del baile.

“Vamos a estar en el conversatario entre amigos, hablando un poco como si estuviéramos viendo el programa, solamente que desde un criterio muy respetuoso, pero al mismo tiempo sin pelos en la lengua”, adelantó Urbina.

No es para quedar bien con nadie

Urbina además dijo que habrá lunes que tendrán de invitado a algún bailarín de ballroom amigo suyo, pues ahora está muy ligada a una academia gringa que se dedica a preparar profesionales en esta rama del baile.

A pesar de estar tantos años ligada a canal 7, la también actriz y cantante aseguró que a ella no le preocupa el qué dirán sus excompañeros, porque esto es algo parecido a lo que había hecho en sus redes cuando era jueza.

Amanda Moncada participó en el Dancing with the stars de 2018 y hablará del vestuario de los participantes en este programa. Archivo (Mayela Lopez)

Además, explicó que eligió a Maricruz y a Amanda porque ellas ya han estado dentro de un formato de Teletica y saben lo que se vive adentro de los camerinos, así como lo que representa estar expuesto a las críticas.

“Se llama Sin filtros porque no lo vamos a maquillar, no lo vamos a adornar, no le vamos a poner algo que no es para quedar bien con nadie, es simplemente nosotros desde la prespectiva de expertos en cada materia o como el caso de Maricruz, que además de ser experta en su campo de espectáculos, pues también estuvo en Bailando por un sueño, un formato similar, al igual que Amanda, que ya estuvo como participante en Dancing”, mencionó la jueza de hierro.

El domingo 19 de junio los panelistas de “Dancing Sin filtros” tendrán un café virtual por Instagram a las 7 p. m. para contar algunos de los detalles del programa y así ir generando más bulla para su inicio.