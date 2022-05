Un juez regresa y otra se va en nueva temporada de “Dancing with the stars”

En junio regresa Dancing with the stars con una nueva jueza. Archivo (Diana Mendez)

La sétima temporada de “Dancing with the stars” empieza a tomar forma y a pocos días de que se oficialice su regreso para divertir a los costarricenses los domingos por las noches, se dan a conocer más datos sobre el programa de meneos.

Una de las grandes incógnitas era quiénes serían los jueces en esta ocasión, ya que la actriz y cantante Flor Urbina y el humorista y bailarín Alex Costa no fueron contratados para las últimas temporadas de “Tu cara me suena” y “Nace una estrella”, por lo que su aparición en Dancing estaba en veremos.

David Martínez y Alex Costa se volverán a reencontrar en la silla de los jueces. Archivo (GRACIELA SOLIS)

No obstante, nos contó un pajarito, que en esta ocasión sí estará el creador del personaje JuanKa Galindo calificando a los famositicos, luego de llegar a un acuerdo con la dueña del canal, Paula Picado.

Dicen que cuando la producción decidió hacer cambio de jueces en “Tu cara me suena”, e hicieron debutar a Natalia Monge y Kurt Dyer, Alex, el ganador de la primera temporada de “Dancing with the stars”, habló con Picado para decirle que prefería hacerse a un lado, pues no estaba de acuerdo con los cambios. Fue en ese momento cuando el humorista anunció varias presentaciones artísticas en el extranjero.

Intentamos confirmar con Alex su regreso al programa de baile, pero nos indicó que de momento no se podía referir al tema.

Pero es casi un hecho que el experto en baile de ballroom David Martínez, de 65 años, será uno de los jueces y también supervisará a las parejas de bailarines en sus ensayos.

Silvia Baltodano es actriz, cantante y bailarina profesional y debutará este año en Dancing. Archivo (Sofía Méndez)

Fuera de las fronteras

En el caso de Flor Urbina, ella no fue tomada en cuenta por Teletica Formatos para esta nueva edición, por lo que la cantante, bailarina y actriz Silvia Baltodano tomará su lugar. Ella también fue profesora de interpretación en la sexta temporada de “Tu cara me suena”, el año pasado.

Conversamos con Flor, la famosa jueza de hierro, y misma nos confirmó que no estará en el programa desde Estados Unidos, donde está viviendo actualmente.

De hecho tampoco fueron contratadas ni su madre ni hermana, quienes antes estaban a cargo de la confesión de los vestuarios de los bailarines.

Flor nos contó que tiene varios meses de estar en Florida y que aunque al principio era solo un viaje de vacaciones se terminó quedando en la casa de un amigo porque le salieron varios proyectos. Además nos contó que ni sabía que venían con una nueva temporada de Dancing. De hecho, se mostró muy sorprendida.

“Mirá no tengo ni idea, yo apenas estoy arrancando por acá, y no tengo idea de qué está pasando en este momento allá por el canal. Yo creería que no voy a estar porque no me han dicho nada así que los estaré aplaudiendo desde acá”, mencionó.

Con ella están viviendo su madre Bernarda Uriarte y su hija Jafara, de 12 años, mientras que su pareja se quedó en el país haciéndose cargo de la productora audiovisual y de teatro que tienen.

Flro Urbina ahora está viviendo en Florida, Estados Unidos. Archivo (Jeffrey_Zamora_R)

Por cierto, Flor nos contó que la contactaron de la organización de los premios “Pura Vida Awards USA” para anunciarle que fue elegida como invitada de honor para premiarla por sus 35 años de trayectoria.

Este evento se realiza en setiembre en el estado de Nueva Jersey y la actriz reconoció que está muy feliz con el reconocimiento porque le dijeron que es por toda la ayuda que ofreció a los artistas nacionales al inicio de la pandemia a través de su campaña de solidaridad “Te mando una canción”.

Suenan más nombres

Hace unos días les dimos a conocer cuáles serían algunos de los conocidos que llegarán a menear el esqueleto a partir de junio próximo, pero ya tenemos más nombres de los posibles participantes.

Los que son un hecho y que ya dijeron que sí son: Mauricio Hoffmann y Bryan Ganoza, el “cabro más macabro”.

Uno que estaba en veremos era Hernán Medford; sin embargo, este viernes se confirmó que será el nuevo entrenador del Club Sport Herediano a partir de este lunes, así que quedó descartado.

En cuanto a las mujeres que están confirmadas son la ex A todo dar, Nicole Aldana, la influencer Karina Campos, la exmiss Costa Rica Paola Chacón y la modelo Kimberly Loaiza. A la periodista Gabriela Jiménez le hicieron la propuesta hace días y según supimos habría dado el sí.

Tere renunció justamente este jueves, luego de haber sido contactada por personal de canal 7 para este y otro proyecto que se estrenará en julio. Instagram

Otros nombres que trascendieron en las última horas y que ya habrían sido contactados por la producción para tentarlos con la propuesta (en colones) son: la exreina de belleza María Teresa Rodríguez (quien justo renunció el jueves a Repretel), el cantante del grupo La Kuarta Allan “Zero” Mora y los bailarines brasileños Neto Rangel y JP Olivato. De estos dos últimos solo se elegirá a uno.

Se creía que Randall Vargas no iba a estar esta vez como presentador oficial debido al próximo Mundial Femenino sub 20, que será en agosto y lo transmitirá TD Más, pero ya hicieron los acomodos para que esté una vez más junto a la presentadora Shirley Álvarez.

La pista de baile y la nueva escenografía ya está en proceso de construcción y ahora la gran duda que nos falta por resolver es si harán esta vez el programa “El ojo de Dancing” que conducía Víctor Carvajal al terminar la competencia de baile. Y de ser así quién será el gran sustituto del copetudo.

