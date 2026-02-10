A partir de este lunes 9 de febrero se estrena en todas las redes sociales un homenaje a Costa Rica y Nicaragua hecho canción.

Luis Enrique Mejía Godoy, nicaragüense, y José Cañas (El Cañas), costarricense, le cantan a ambas patrias en un tema que lleva por nombre “Nayuribe”.

Folclore de Nicaragua y Costa Rica se unen con una hermosa canción llamada “Nayuribe”. (Captura de pantalla/Cortesía)

El estreno oficial en vivo será el próximo sábado 28 de febrero en el Teatro Nacional costarricense. Será un pequeñito adelanto de un disco que se viene bajo la producción de Carlomagno Araya y que se llamará “Abrazo. Un homenaje al foclore de Costa Rica y Nicaragua”.

Luis Enrique Mejía Godoy es un cantautor nicaragüense. (Captura de pantalla/Cortesía)

Ese 28 de febrero será una noche llena de canciones, emoción y raíces compartidas. Dos países, una misma música. Costa Rica y Nicaragua juntas en un espectáculo único que usted no se puede perder.

El Cañas es un cantautor costarricense y se une con Luis Enrique Mejía Godoy. (Captura de pantalla/Cortesía)

“Será una noche para reconocernos en lo que compartimos: la memoria, la identidad y las canciones que nos han acompañado por generaciones.

“Nayuribe” - Luis Enrique Mejía Godoy- El Cañas (Video Oficial)

“Vení a vivir un concierto que trasciende la música y se convierte en un gesto de unión entre dos pueblos hermanos”, explica El Cañas.