Folclorista María Mayela Padilla respondió así a locutor colombiano que la llamó anciana

Un locutor colombiano llamó “anciana” a la folclorista costarricense María Mayela Padilla, quien le respondió al hombre muy fiel a su estilo y hasta una advertencia le hizo.

Todo se dio en el programa “Los 40 impresentables” de la emisora Los 40 Principales de Colombia, donde uno de sus integrantes, llamado Felipe Florez, reaccionó de forma inesperada a una pieza de María Mayela que se viralizó en ese país gracias a TikTok.

Según Florez, mucha gente lo comenzó a etiquetar y vacilar con la pieza de Padilla “Me está esperando Felipe”, por lo que él tiró el tapón.

“Inventaron ahora una relación con una cantante que, supuestamente como que me está dedicando canciones a mí. ¿Por qué todo el mundo me está etiquetando? Ya no me etiqueten más. Uy Dios mío, suéltenme, sáquenmela. ¿Quieren escuchar la canción? Estoy etiquetado en este video por todas partes, por donde lo saquen estoy de primero”, dijo el locutor.

Felipe reprodujo una parte de la canción y de seguida le dijo a sus compañeros de cabina: “¿qué tal como canta esta anciana?”.

Tras enterarse del comentario, la tica reaccionó por medio de un video que compartió en TikTok, en el que le dijo una que otra cosita al colombiano.

“Hola Felipe, ¿cómo está? Le saluda María Mayela Padilla, folclorista costarricense. Me cuentan que usted me dijo anciana ahí en ‘Los 40 impresentables’, de Colombia. Usted sabe que yo pienso que todavía me falta mucho para llegar a eso, por lo menos unos añitos, porque, como decimos en Costa Rica, me siento con toda la pata, o sea, me siento pura vida”, dijo Padilla.

Continuó: “Y fíjese que tengo que hacer un viajecito a Colombia dentro de poco, quien sabe que me lo encuentre a usted por ahí, en una de esas callecitas. ¡Quién sabe Felipito! Y como decimos aquí también (en Costa Rica) para gata vieja, ratón tierno, ‘mihijito’”, agregó la tica, de 69 años.

