Fotógrafa de los partos de las famositicas recibe críticas y se defiende

Sissi Escalante, entre otros, tomó las fotos en el parto de la chef Sophia Rodríguez. Instagram

Sophia Rodríguez compartió unos momentos muy íntimos del nacimiento de su pequeña Juliana, quien vino a este mundo el 1º de agosto; sin embargo, la fotógrafa que estuvo presente en el parto, capturando esos momentos inolvidables, salió rascando.

La chef, en su cuenta de Instagram, compartió una serie recuerdos de ese día y el que más llamó la atención es un video donde está dando a luz a su bebé. La mamita recibió un montón de comentarios llenos de amor.

Pero la fotógrafa Sissi Escalante, quien fue la encargada de capturar esos bellos momentos, se encontró algunos donde le tiraban. Ella los compartió y les dio respuesta.

“La fotógrafa sin guantes y criticaron a la ministra de Salud cuando entró a un quirófano sin guantes, en fin, la hipocresía”, dice uno de los comentarios ante lo que la fotógrafa respondió: “Una pequeña aclaración, yo no opero, ni tengo que tocar nada en el quirófano. No tengo que usar guantes igual que el papá o los enfermeros circulantes. Obviamente me cambio a ropa limpia y estéril de quirófano, desinfecto mi equipo y me lavo superbién las manos”.

La fotógrafa Sissi Escalante respondió en su cuenta de Instagram.

Sissi tiene 9 años de ser fotógrafa y desde hace cinco es la oficial de los partos de los famositicas.

Escalante ha registrado los momentos más íntimos e impactantes de los nacimientos de hijos de figuras como: Lussania Víquez, Ericka Morera, Thais Alfaro, Cindy Villalta, Johanna Ortiz y Christi Marín, entre otras.