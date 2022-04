Fotógrafa tica cuenta la historia de cuando quedó cara a cara con Will Smith tras seguirlo por horas

Will Smith estaba entrenando en el gimnasio del hotel, sin darse cuenta que era fotografiado por la tica. Fotografía: Meylin Aguilera (MEYLIN AGUILERA )

La cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Premios Óscar, hace poco más de una semana, todavía causa sorpresa en el mundo y más a las personas que de alguna manera han conocido al intérprete del “Príncipe del rap” y saben que es pura vida.

En Costa Rica son pocos los que han tenido el privilegio que tuvo la fotógrafa Meylin Aguilera, quien junto con el periodista Allan Andino, de De boca en boca, vivieron una experiencia inolvidable cuando laboraban para el desaparecido periódico Al Día.

Esta es la primera de un par de notas que les compartiremos sobre la bonita, pero tensa cobertura que hicieron sobre la visita del actor.

Desde el 2012, Will practicaba la cachetada que le dio a Chris Rock. Fotografía: Meylin Aguilera. (MEYLIN AGUILERA )

[ Solo dos huevos gigantes quedaron en La Fortuna de San Carlos de película filmada por Will Smith ]

Búsqueda

En el año 2012, Will Smith vino a nuestro país a grabar la película After Earth (Después de la tierra) y se hospedó durante varias semanas en La Fortuna, que es donde se desarrolla la mayor parte de la producción (que fue malísima, según la critica).

En aquel entonces, a Meylin y Allan les encomendaron viajar a la zona norte y conseguir cualquier tipo de información que se pudiera, pues al igual que ahora, era toda una novedad que viniera a visitarnos una estrella de ese calibre, mucho más porque estaba grabando una producción de Hollywood.

“Nos tocaba perseguirlo, pero había que ir a buscarlo porque poco se sabía de dónde estaba. Empezamos a preguntar a los lugareños, pero no se enteraban tanto. Un corresponsal fue el que nos dio información del hotel y ahí fue donde empezamos a seguirlos”, contó Mey.

[ Bofetada de Will Smith a Chris Rock se convirtió en un negocio para muchos ]

Ambos iban acompañados por el chófer Marco Guie, quien les salvó la tanda en uno de los momentos más tensos de la cobertura.

“Andaban como tres o cuatro carros de doble tracción y polarizados, en uno iba el productor de la película, lo reconocimos porque llevaba la ventana baja, entonces nos pusimos detrás. Cuando íbamos nos atravesaron los carros en media calle y se bajó el guardaespaldas, que se llamaba Mike, y nos dijo que no los siguiéramos, yo iba con la cámara lista para disparar. Yo les decía a ellos que nos iban a hacer algo, pero Marco Guie se bajó y le dijo que él no podía prohibirnos en Costa Rica trasladarnos a ningún lado y que estábamos haciendo nuestro trabajo con respeto”, recordó Meylin.

Pero como suele pasar, el guardaespaldas se puso espeso y les bloqueó el paso, causando mucha frustración en ellos, pues no tenían nada hasta ese momento.

Como no podían quedarse así, investigaron y descubrieron que Will, su familia y su equipo se hospedaban en el hotel The Springs, uno de los más lujosos de la zona.

Meylin Aguilera y Allan Andino se la jugaron bonito para hacer bien su trabajo. Cortesía.

Entonces se escondieron en un montazal frente al lugar, para ver qué pescaban. Su viveza dio frutos rápidamente, pues lograron captar a Jaden, uno de los hijos del actor gringo.

Claro que la misión era encontrar a Will y no se iban a ir sin conseguirlo.

“Le dije a Allan que necesitábamos entrar al hotel, entonces simulamos que éramos una pareja buscando hoteles para la luna de miel. Fue muy emocionante porque tuvimos que llamar al periódico para que nos pagaran el pase del día en el lugar y poder entrar, yo escondí mi equipo en el maletín de él y nos pusimos a buscarlo.

“Cuando entramos vimos al famoso Mike y nos asustamos, entonces me puse una gorra y seguimos por otro lado, le dije a Allan que se quedara y que yo me iba a ir a buscarlo, fui a la sala de masajes y vi a Jada (Pinkett, la esposa) y pensé que cada vez estaba más cerca de Will. Me salí y luego me metí a un gimnasio y choqué cara con cara con Will Smith, fue como una comedia porque casi pegamos”, recordó entre risas.

Meylin pensó que hasta ahí había llegado su aventura, pues pensaba que el actor la reconocería del enfrentamiento que tuvieron en las calles, pero no fue así. Más bien, lejos de hacerle lo mismo que a Chris Rock, fue amable con ella.

“Yo solo le dije que hola y él me saludó, estaba entrenando con unos palos para la película. A mí me temblaban las manos y me fui a pedirle a Allan que me trajera el maletín con la cámara, nos sentamos en unas sillas de sol en frente del gimnasio, agarré un paño y me acosté a disparar, yo me enfoqué en Will y le dije a mi compañero que él estuviera atento de los guardaespaldas, por dicha nadie se dio cuenta, fue como que se congeló todo el mundo”, dijo.

Meylin Aguilera tuvo que meterse en un zacatal para pulsear tomar una imagen. Cortesía.

Cuando iba a mandar las fotos al periódico, se topó nuevamente a Mike, quien la puso a temblar, pero logró controlar los nervios, se metió a un baño y envió el valioso material, el cual fue portada en el periódico de ese momento.