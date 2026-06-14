Farándula

Fotos muestran cómo fue la boda de Katherine González y Edson Picado

Katherine González y Edson Picado dijeron el “sí acepto” este sábado y, poco a poco, la pareja va mostrando pinceladas de la celebración

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Katherine González y Edson Picado unieron sus vidas en matrimonio, en una ceremonia que estuvo llena de alegría, color y en donde el amor se celebró a lo grande.

La pareja de imitadores de “Pelando el ojo” se casó el sábado y, poco a poco, González va mostrando en sus redes algunas pinceladas de uno de los días más felices de su vida.

En la fiesta hubo un carrusel, mucha música y los invitados parecen que la pasaron de lo lindo. Y ni qué decir de los ahora esposos, que disfrutaron del enlace desde el primer minuto.

LEA MÁS: Katherine González y Edson Picado muestran cómo quedó la casa de sus sueños

Les dejamos algunas imágenes del festejo:

Boda de Katherine González y Edson Picado.
Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)
Boda de Katherine González y Edson Picado.
Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)
Boda de Katherine González y Edson Picado.
Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)
Boda de Katherine González y Edson Picado.
Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)
Boda de Katherine González y Edson Picado.
Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Katherine GonzálezEdson PicadoMatrimonioPelando el ojo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.