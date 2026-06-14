Fotos muestran cómo fue la boda de Katherine González y Edson Picado

Katherine González y Edson Picado unieron sus vidas en matrimonio, en una ceremonia que estuvo llena de alegría, color y en donde el amor se celebró a lo grande.

La pareja de imitadores de “Pelando el ojo” se casó el sábado y, poco a poco, González va mostrando en sus redes algunas pinceladas de uno de los días más felices de su vida.

En la fiesta hubo un carrusel, mucha música y los invitados parecen que la pasaron de lo lindo. Y ni qué decir de los ahora esposos, que disfrutaron del enlace desde el primer minuto.

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Les dejamos algunas imágenes del festejo:

Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)

Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)

Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)

Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)