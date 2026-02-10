Katherine González y Edson Picado muestran cómo quedó la casa de sus sueños

Los humoristas e imitadores de Pelando el Ojo, Katherine González y Edson Picado, compartieron con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida personal al mostrar cómo quedó la cocina de la casa de sus sueños, un proyecto que se inició tras su compromiso el año anterior.

Un proyecto lleno de ilusión y meses de trabajo

Katherinne González y Edson Picado mostraron el antes y después de su casa. (Captura /Captura)

La pareja emprendió el camino hacia la casa propia con ilusión, planificación y varios meses de trabajo, proceso que decidieron documentar y compartir hasta ahora mediante un emotivo video, en el que mostraron el antes y después del inmueble.

En la publicación, ella destacó el valor del acompañamiento mutuo durante el proceso, señalando que cada avance se sintió significativo gracias a que lo vivieron juntos. El video permitió ver los cambios que experimentó la vivienda y el resultado final, que refleja el esfuerzo y la constancia de ambos.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos, con los que seguidores, amigos y colegas felicitaron a la pareja por cumplir el sueño de tener casa propia. Además de los mensajes de apoyo, muchos usuarios también destacaron la belleza del resultado final y dedicaron piropos tanto a la vivienda como a los imitadores.

Katherinne González y Edson Picado se comprometieron el año anterior y desde entonces han compartido distintos momentos de su vida en pareja, consolidándose como una de las duplas más queridas del ámbito del entretenimiento nacional.

El proceso de remodelación tomó varios meses de planificación y trabajo.

