¡Freddie Mercury, la leyenda de Queen! Hoy estaría cumpliendo 78 años. (Steve Jennings)

Freddie Mercury, el legendario vocalista y pianista de la banda de rock Queen, nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, en lo que hoy es Tanzania, así que hoy estaría cumpliendo 78 años.

El artista escribió muchos de los éxitos musicales de Queen como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions” y muchos otros más. En los años 80 publicó dos álbumes como solista: “Mr. Bad Guy” y “Barcelona”, este último fue una colaboración con la española Montserrat Caballé.

La voz de Freddie Mercury y su talento en el escenario lo llevaron al éxito musical.

Freddie Mercury deslumbró al mundo con su voz excepcional y sus impresionantes actuaciones en el escenario. Su éxito musical también estuvo acompañado de una vida llena de excesos y desenfreno.

En 1991, a los 45 años, el cantante falleció a causa de una neumonía complicada por el SIDA, virus con el que habría lidiado durante dos años.

LEA MÁS: Vea la conmovedora forma en que Adele cantó uno de sus grandes éxitos y cómo reaccionaron sus fans

La agrupación Queen sigue activa hoy en día bajo el nombre de “Queen + Adam Lambert”, en colaboración con el vocalista Adam Lambert y otros músicos. Brian May y Roger Taylor continúan siendo parte de la banda en esta nueva etapa, mientras que John Deacon se retiró en 1997.