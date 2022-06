Funeral de Roy Solano será este miércoles en Heredia

El último adiós al sucesero Roy Solano será este miércoles a las 10 a.m. en Heredia. Archivo (Rafael Murillo Rodriguez)

El sentido adiós al periodista Roy Solano será este miércoles en Jardines del Recuerdo, en Heredia, a partir de las 10:00 a.m.

Sus familiares informaron que su cuerpo se estará velando desde este martes a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m. en esa misma funeraria.

Además, agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido tanto de colegas, como amigos y los mismos televidentes que apoyaron a Roy en su larga carrera periodística.

El reportero de Noticias Repretel falleció este martes en horas de la mañana luego de sufrir un paro cardiorespiratorio a consecuencia de múltiples padecimientos que tenía y que provocaron su internamiento en el hospital Calderón Guardia hace dos semanas.

Se fue feliz

El sacerdote Sergio Valverde, quien estuvo este martes en el programa De boca en Boca, contó que cuando lo visitió en el hospital para darle los últimos óleos le sonrió mientras orando por él.

“Estuvimos acompañando a Roy en esta etapa tan difícil que pasó de su salud, donde inclusive teníamos toda la esperanza porque hubo un momento en el que tuve la oportunidad de estar con él... El miércoles pasado, en la madrugada a las 2:00 a.m., el Señor me inquietó y fui al hospital Calderón Guardia para orar por él y tuve la oportunidad de ungirle y, humildemente, sucedió algo maravilloso ahí porque lógicamente no se movía (...) y a partir de ahí empezó con una mejoría a tal punto que movió sus ojitos, nunca lo podré olvidar”, mencionó.

Roy Solano será recordado por sus amigos y compañeros como un gran ser humano, un gran periodista y un fiel amante de la Liga. Aquí con su compañero del canal Andrés Ramírez. Cortesía.

El padre además dijo que ha estado conversando con la mamá de Roy, doña Olga Chévez, a la que considera una mujer de mucha fe y oración y a la que seguirá acompañando en su dolor y orando por ella y la demás familia del periodista vecino de San Sebastián.

