Funeral del actor Octavio Ocaña reunió a fans y a “vecinos” para despedirlo

Octavio Ocaña, tenía apenas 22 años, y falleció luego de una persecución policial y recibir un balazo en la cabeza. El Universal Octavio Ocaña, tenía apenas 22 años, y falleció luego de una persecución policial y recibir un balazo en la cabeza. El Universal (El Universal/GDA/México)

El actor Octavio Ocaña, quien daba vida a Benito Rivers en la serie “Vecinos”, fue despedido este domingo entre aplausos, muchas flores y en compañía de familiares y varios de sus compañeros de la producción.

Sus familiares recibieron los abrazos y condolencias en la entrada a la sala fúnebre en Santa Mónica, Estado de México, hasta donde fue trasladado su cuerpo, y no se dejó ingresar a la prensa.

A algunos de los fanáticos que se encontraban presentes se les permitió la entrada, quienes lo despidieron entre aplausos al ver pasar su féretro.

“No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que la inventaron los pinches chismes que meten, cosas que no sé para que las dicen. Claro que fue algo sembrado, por su puesto. Él tenía quien lo cuidaba y ellos son los que traen armas, él no traía arma”, dijo su padre Octavio Pérez al ser acorralado por los medios.

Su cuerpo fue llevado este domingo finalmente a Tabasco, donde descansará para siempre.

Muchas confusiones

Su repentina y abrupta muerte ha dejado impactados a personalidades del medio artístico y a fans por igual, la manera en la que fue hallado, así como su corta edad han hecho que la noticia se viralice y con ello también las diversas versiones sobre qué pasó en los minutos previos a su fallecimiento.

Luego de las primeras imágenes difundidas del cuerpo del actor y el vehículo en el que se le encontró, han surgido diversas dudas.

La versión oficial dice que el actor, de 22 años, iba en una camioneta con dos amigos, por lo que oficiales de la policía del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli le ordenan detenerse, pero él decidió acelerar, por lo que comenzó la persecución que hace que Octavio termine estrellándose y con un balazo. Los policías aseguran que ellos no dispararon y reportaron que el actor iba armado y que presuntamente Ocaña llevaba dos días bebiendo.

Octavio Pérez, padre del actor, y sus demás familiares llegaron este domingo a la funeraria Gayosso Santa Mónica en el Estado de México. El Universal Octavio Pérez, padre del actor, y sus demás familiares llegaron este domingo a la funeraria Gayosso Santa Mónica en el Estado de México. El Universal

Otra de las versiones apunta a que el actor iba a ser despojado de la camioneta en la que viajaba. Dos hombres se acercaron a él y lo encañonaron, pero automovilistas que pasaban por el lugar se percataron del intento de robo y dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato acudieron, por lo que los aparentes asaltantes subieron al vehículo del actor junto con él y emprendieron la huida, acción que habría provocado la persecución.

Al llegar a la altura del kilómetro cinco de la vialidad con dirección a Chamapa se escuchó un disparo y minutos más tarde el auto se salió del camino, estrellándose contra un montículo de tierra.

Los policías se acercaron al vehículo y detuvieron a los dos hombres que estaban en la camioneta, mientras que el actor fue hallado sin vida.

El actor mexicano ganó fama al interpretar desde su infancia al personaje Benito en la serie "Vecinos". El Universal El actor mexicano ganó fama al interpretar desde su infancia al personaje Benito en la serie "Vecinos". El Universal

Esta versión ha levantado sospechas, ya que luego de difundirse las imágenes han surgido muchas dudas: ¿qué pasó?

A continuación algunas irregularidades que se han podido observar en este caso.

- La pistola: Después de difundirse dos imágenes del actor sin vida abordo del carro en que viajaba, se ve en la primera que el actor no portaba ninguna arma cuando fue encontrado, pero en la segunda imagen difundida, Octavio trae en su mano una pistola, lo cual hace creer que fue puesta después de morir.

-Él era zurdo: En la imagen en la que se muestra con la pistola, el arma la porta en su mano derecha, pero el actor era zurdo, razón que ha levantado la sospecha de que en realidad él no la portaba.

El actor Octavio Ocaña conducía una camioneta Jeep de color gris con la que impactó una pared de tierra durante el incidente que le causó su muerte. El Universal El actor Octavio Ocaña conducía una camioneta Jeep de color gris con la que impactó una pared de tierra durante el incidente que le causó su muerte. El Universal (El Universal/GDA)

- Arma sin balas: En otra de la imágenes en las que se muestra el arma que supuestamente traía, se ve que la pistola no trae cartucho y aunque algunos sugieren que fue desarmado luego de quitársela, pero el arma no se debía tocar, debido a que era un objeto dentro de una escena de crimen,

- Golpes laterales de la camioneta: La versión oficial hasta ahora dice que la camioneta en la que viajaba el actor se estrelló de frente, pero en las fotos difundidas se ve que el vehículo presenta un golpe en la parte lateral derecha, casi a la altura de donde iba el conductor. Lo que hace creer que fue impactado antes de chocar.