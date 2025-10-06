Futbolista Jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde ya están juntos de nuevo

Jonathan Moya, futbolista y jugador actual del Al Bukiryah de Arabia Saudita, comparte unos días son su esposa. (redes/Instagram)

El jugador Jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde ya están juntos de nuevo.

La pareja se había distanciado físicamente hace un par de meses cuando el delantero aceptó jugar con el equipo Al Bukiryah, de Arabia Saudita.

Jonathan Moya ya tiene a su amor cerquita

Pero la modelo y maquillista viajó este fin de semana 15.120 kilómetros para reencontrarse con el amor de su vida.

“Joss”, como le dicen sus amigas, se fue sola a pasar unos días con su esposo, pues sus hijos debían cumplir con sus obligaciones escolares.

En agosto ella había contado a sus seguidores de Instagram que estaba sufriendo mucho con la diferencia de horario que hay entre Costa Rica y el país del Medio Oriente, pues cuando el futbolista dormía acá apenas es de día.

Joss Valverde se reencontró con su esposo Jonathan Moya

Antes de llegar a Arabia Saudita la esposa del futbolista debió hacer escala en Francia, por lo que aprovechó para cumplir su sueño de conocer la torre Eiffel.

Jonathan y Joss se casaron en diciembre de 2024 y hasta ahora les tocó vivir muy separados.